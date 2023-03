Roban cámaras de secundaria ubicada en La Estancia

La madrugada del miércoles personas ingresaron a las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica No. 23 “Manuel J. Campos Loyola”, ubicada en la comunidad de La Estancia, y robaron un reflector y al menos dos cámaras de video vigilancia que estaban instaladas en esta institución educativa, denunciaron madres y padres de familia, quienes por temor a represalias decidieron omitir sus nombres.

Estimaron que el monto de lo robando asciende a más 10 mil pesos, de manera que representa una afectación considerable al patrimonio de esta institución educativa de nivel básico. Señalaron que dichos actos se descubrieron la mañana del miércoles, cuando personal directivo y administrativo comenzó a llegar para realizar sus labores diarias.

“Se metieron hoy en la madrugada, se llevaron un reflector y unas cámaras de seguridad, fueron dos cámaras la que se robaron. Creemos que los daños sí pueden ser más de 10 mil pesos y pues ahorita andamos con eso (…). En La Estancia han sido repetidas ocasiones las que habían intentado ingresar a la secundaria, es blanco de robo y pues lamentablemente en este día sí se pudieron meter”, comentó una de las madres de familia.

Detallaron que si bien hasta el momento no se conoce la identidad de los ladrones, se presume que sean habitantes de la misma comunidad, quienes presentan problemas de drogadicción y llevan a cabo estos actos para obtener recursos económicos que les permitan comprar las sustancias que consumen.

Asimismo, aseveraron que en días pasados se frustró un robo en la escuela primara “Justo Sierra”, toda vez que vecinos observaron ingresar a al menos dos sujetos a las instalaciones del plantel educativo, por lo que de manera inmediata se alertó a equipo de la delegación municipal y se solicitó apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de San Juan del Río.

Apuntaron que tanto policías municipales como personal de la delegación realizaron un recorrido por las instalaciones, sin que se detectaran daños o la presencia de los dos hombres que supuestamente habían ingresado.

“Hace unos días se metieron a la primaria, pero no se llevaron nada. Y bueno digamos que no es la primera vez que intentan robar la escuela. Antes también se habían metido, pero por fortuna ahí no se han llevado nada (…). Es un poquito frustrante porque no se ha podido detener a nadie, tratamos de estar alertar para reportar lo que veamos, pero aun así no se ha dado con nadie”, mencionó otra mujer.

Finalmente, aseguraron que el robo ha sido una de las incidencias que más se han presentado en La Estancia, de manera que hicieron un llamado a las instancias competentes, a fin de que haya más presencia policías, especialmente en escuelas, para inhibir de esta manera dichas incidencias delictivas.