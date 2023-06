En Querétaro no legislarán el aborto hasta que los obliguen

El Congreso local de Querétaro no legislará sobre la despenalización del aborto hasta en tanto una autoridad judicial no lo obligue, advirtió Guillermo Vega Guerrero, diputado presidente de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura.

El también coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN) señaló que aún no concluye el proceso jurídico que inició la organización Gire en contra del Congreso por no legislar sobre el tema, por lo que esperarán a que sea una autoridad judicial quien determine algo al respecto.

“No ha terminado el proceso jurídico en materia de un amparo que se está tramitando, nosotros lo que hemos sostenido es esperar esa resolución y una vez que contemos con esa resolución ya poder determinar en base a lo jurídico qué es lo que procede”, refirió.

Apuntó que el grupo legislativo de Acción Nacional (PAN) está a favor de la vida e insistió en que no se realizarán reformas si no existe una obligación jurídica.

“Debo ser muy franco, nosotros estamos, como grupo legislativo, a favor de la vida, es decir, este tema no lo vamos a modificar a menos que sea jurídicamente una obligación, lo digo con toda claridad. Si lo jurídico nos obliga no vamos a detenernos en hacer las reformas que la propia autoridad judicial, de otro modo nosotros no vamos a modificar ningún artículo porque creemos en la vida”, subrayó.

Vega Guerrero externó que quienes militan en el partido creen en la vida, por lo que legislar en otro sentido sería faltar a la verdad, además de que dicho tema no está considerado ni en su plataforma legislativa ni en los principios de doctrina.

Además, subrayó que, en caso de aprobarse la despenalización del aborto, también se requerirá de una legislación secundaria para regular los centros de salud en los que realizarían interrupciones legales del embarazo, así como otros temas de salud y desarrollo integral.

“Desde nuestro juicio es diferente, criminalizar quiere decir que quien lo realice va a tener una sanción punitiva y otra es ya permitirlo, y ahí en ese sentido, no quisiera entrar tanto en honduras, pero hay criterios y temas que analizar”, puntualizó.

El panista aseguró que no están cerrados a debatir sobre ningún tema y puso como ejemplo la iniciativa para prohibir y sancionar las denominadas "terapias de conversión", propuesta que será discutida en la próxima sesión de pleno de la LX Legislatura.