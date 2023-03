Escasea medicamento para niños con autismo

Una de las principales problemáticas por las que atraviesan los pacientes con autismo en el municipio de San Juan del Río es que no cuentan con medicamentos como la Risperidona y Metilfenidato, los cuales contribuyen a controlar algunas crisis y sobre todo la ansiedad entre este sector así lo dio a conocer la doctora Mariela Sánchez Olvera, quien a su vez es integrante de la agrupación de “familias azules” en esta demarcación.

Refirió que, esta problemática no solamente es en pacientes de San Juan del Río, sino que en general en la república mexicana, también puntualizó que no es una situación que sea nueva para los pacientes ya que desde el 2022 se viene arrastrando el déficit de estas medicinas, sobre todo porque precisamente por la demanda tienen un costo elevado para subsanar.

Local Concientizan sobre el trastorno del Espectro Autista

Lo anterior, consideraron necesario que desde los gobiernos de los diferentes órdenes, se puedan hacer pronunciamientos y llamados para que se acerquen las medicinas a los pacientes con autismo especial especialmente a los menores, ya que, hay casos en los que las crisis son incontrolables para lo que se requiere el tratamiento específico.

"No hay medicamentos para nivel psiquiátrico, incluso esta disposición se dio a conocer desde febrero y no es algo nuevo desde el año pasado venimos padeciendo no encontrar estos dos medicamentos, hay que resaltar que son de gran utilidad para los pacientes. Está absolutamente escaso si de por sí el medicamento ya venía así, y queremos saber si el municipio nos puede apoyar no a comprarlo solamente a saber cómo podemos adquirirlo".

Declaró que, para poder hacer frente a este panorama, una de las alternativas que han visto es, que los médicos han tenido que recurrir a hacer ajustes en los medicamentos de manera paulatina para no alterar los comportamientos de los pacientes, sin embargo, hay casos en los que es urgente encontrar la Risperidona y Metilfenidato.

Centro de Rehabilitación Integral

Ahora bien, al hablar acerca de las atenciones que se brindan en las instituciones gubernamentales, la doctora Sánchez Olvera y la psicóloga Jennifer Márquez, hicieron mención en que tan solo en el Centro de Rehabilitación Integral que se ubica en la colonia La Floresta no cuentan con el personal adecuado para atender a las terapias que requieren los pacientes con autismo.

Señaló que si requieren de alguna terapia, ya sea de tipo conductual sensorial o equinoterapia deben de buscarlas de manera particular, situación que encima de todo representa un gasto mayúsculo para las familias de los pacientes quienes en muchas ocasiones no pueden subsanar las cifras.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente le sacaron que desde hace más de un año, alrededor de 75 familias de pacientes con autismo se han concentrado para ser diferentes actividades y que la sociedad los pueda visibilizar esto mediante marchas y algunas movilizaciones.