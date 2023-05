Espera la UAQ donación de predio 

La donación del predio de Jesusito de la Portería a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), se ha retrasado, por lo que se espera este año concretar con el gobierno municipal de San Juan del Río, la entrega de este inmueble que actualmente alberga la Escuela de Iniciación de Arte.

Así lo dio a conocer la rectora de la máxima casa de estudios, Teresa García Gasca, quien aseguró que los trámites para la donación de este predio, se han retardado sin conocer la causa, pues el gobierno municipal ha tenido la intención de otorgar el predio a la UAQ para mejorar la infraestructura educativa en la localidad.

“Son cosas que están pendientes, un convenio que se firmaría y tampoco se ha podido firmar, de temas artísticos y culturales también lo tenemos pendiente, ya ir viendo la forma en que el espacio de Jesusito que nos falta para que el espacio de Jesusito ya sea propiedad de la Universidad, no depende por completo del municipio, también depende del estado per necesitamos en acompañamiento del municipio para que eso ya se pueda dar en firme”.

Confió en que este año se pueda concretar la entrega de este predio, ya que sin este tipo de certezas jurídicas, la Universidad no puede efectuar obra de mejora y mantenimiento en el lugar por tratarse de un espacio otorgado en comodato.

“En este lugar se realizar actividades artísticas, es la escuela de artes y ha sido durante siempre, entonces lo que esperamos solicitando es que ya se done el espacio porque no podemos intervenir, no podemos hacer las cosas de mantenimiento, correctivo-preventivo entonces necesitamos ya tener la certeza jurídica de esa propiedad”.

Apuntó que no solo es el municipio el involucrado en donar el predio a la institución, sino asimismo el estado, es por ello, que se espera en breve tener la certeza jurídica del lugar para comenzar con algunas obras de restauración en el lugar y garantizar a los estudiantes un espacio adecuado.

