Exhortan a proteger las fiestas patronales

Con el objetivo de que exista mayor orden y saldo blanco en las fiestas patronales del municipio de San Juan del Río se sugiere a los delegados iniciar con sus permisos anticipadamente, así lo dio a conocer Ángel Rangel Nieves, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en esta demarcación.

Comentó que en muchas de las ocasiones las actividades son religiosas, y que, bajo estas circunstancias, el personal de la corporación acude a las peregrinaciones o verbenas qué organizan anualmente, ya que, de esta manera se preserva la paz entre los asistentes.

Mencionó que, tradicionalmente en este tipo de festividades acude y la mayor parte de la comunidad, por lo cual se deben tomar en cuenta diferentes aspectos, principalmente el cumplimiento de las solicitudes de permisos ante la Secretaría de Gobierno Municipal.

"Se lleva un procedimiento primero para autorizar las fiestas si bien es cierto no me tocó autorizarlas a mí, si no la secretaría de gobierno y que cumplan con los requisitos que cumple la secretaria para que se puedan desarrollar las fiestas de la mejor manera".

Lo anterior, porque a través de diferentes redes sociales se ha hecho oficial la realización de algunas fiestas patronales de comunidades como Cazadero, San Sebastián de las Barrancas, entre otras, por lo que, el encargado de la seguridad de los sanjuanenses, añadió que, los permisos dependen de las actividades, ya que en algunos casos hacen bailes populares, peleas de gallos e incluso, carreras de caballos.

Rangel Nieves dijo que, cuando se trata de comunidades con gran número de pobladores, la Policía Municipal hace la sugerencia de que pueda participar personal de seguridad privada para resguardar a los asistentes y preservar el orden, mientras se desarrollan los eventos.

Destacó que este tipo de eventos, también contribuye a la economía de la zona rural del municipio, ya que muchas personas aprovechan para comercializar productos, sobre todo ahora que ya se pueden hacer concentraciones de personas tras la pandemia de Covid-19, en donde anteriormente había más restricciones.

Finalmente, el funcionario subrayó que, ahora ya se pueden hacer casi todo tipo de actividades, en tanto se tomen en cuenta consideraciones de Protección Civil y Seguridad en las calles y accesos.