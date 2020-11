Facilitan paso de transporte pesado

La vigencia de la licencia federal de conductor se extendió hasta el 31 de diciembre del 2020 por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), tras la falta de tramitología para la renovación y emisión de dicho documento, informó el director general de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., (AMOTAC), Omar Alejandro Ortiz Muñoz.

Precisó que en la Dirección General de Autotransporte Federal y en los Centros SCT, se suspendieron los trámites relativos a la expedición y renovación de la licencia federal de conductor por la pandemia Covid-19, motivo por el cual se autorizó a los transportistas de carga pesada, circular por todas las vías carreteras del país con la licencia vencida ante la falta de operatividad de las oficinas federales.

Local Transportistas en la peor de sus crisis

Indicó que autoridades como la Guardia Nacional, así como la Policía Federal conocen de dicho permiso para transitar, por lo que desde hace varios meses han permitido la labor de los transportistas sin ningún contratiempo, acción que agradeció para evitar retrasos en la distribución de las materias primas y productos.

“Tenemos un convenio, la gente a la que se le vencía su licencia en marzo a la fecha, no será sancionada por no traer licencia, tenemos ese apoyo por parte de la Guardia Nacional de no tener sanciones por la falta de licencia por la pandemia Covid-19”.

Refirió que dadas las condiciones de la pandemia Covid-19 este año, se complicó contar con la renovación y la obtención de este documento desde el mes de abril, por lo que las autoridades federales han dado oportunidad a los transportistas de continuar con su labor sin contratiempo y dando vigencia de la licencia federal de conductor hasta el último día del 2020.