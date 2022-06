Falta de drenaje afecta a 50 familias en Cerro Gordo

En Cerro Gordo es necesaria la ampliación de drenaje en algunos puntos de la localidad, especialmente en algunas privadas que se encuentran sobre la calle Benito Juárez, una de las vialidades principales de la comunidad, informó el delegado municipal, Juan Manuel García Galván.

Indicó que esta problemática lleva años sin ser resuelta, pues, dijo, durante administraciones pasadas no ha visto interés por dar una solución definitiva a esta situación. Agregó que son alrededor de 50 familias las que no cuentan con este servicio básico.

“Todos lo que viven en esa zona no tienen drenaje, estamos esperando una respuesta de las autoridades para resolver esto. No sé si no lo han entendido o no han visto la magnitud del problema porque han pasado varias administraciones que no le han podido dar una solución a ese problema. Entonces, pues sí son varias familias que están sobre la avenida principal las que no tienen drenaje”, comentó.

Refirió que actualmente se encuentran gestionando mesas de trabajo con el director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), Gilberto Ugalde de Alba, a fin de que personal de esta dependencia visite y reconozca la situación en la zona, y con ello buscar una solución para este problema que inquieta a las familias de la comunidad.

Señaló que debido a la falta de este servicio, varias personas se han visto obligadas a realizar la descarga de las aguas residuales hacia el arroyo que está cercano a la comunidad o han colocada fosas sépticas en sus domicilios, lo cual genera un gasto extra por su desazolve.

Finalmente, agregó que aunado a la falta de drenaje también es necesaria la ampliación de las redes de agua de potable en algunas zonas de la localidad.