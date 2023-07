Falta de energía “truena” inversiones 

Al menos cuatro empresas de distintos giros han pausado sus inversiones en San Juan del Río debido a la falta de energía eléctrica para el consumo industrial. Se trata de organizaciones del sector automotriz y data center los que han frenado su llegada al municipio por esta situación, dio a conocer el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Empresarial y Turismo del municipio, José Francisco Landeras Layseca.

Refirió que los proyectos de estas cuatro organizaciones siguen en marcha, no obstante, su llegada al municipio se ha retrasado debido a que no existe la suficiente energía eléctrica para llevar a cabo su producción. Agregó que el año pasado algunas empresas de data center tenían la intención de asentarse en el municipio, pero esto no se concretó debido a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no garantizaba el suministro de energía que necesitaban.

“Los proyectos no se han detenido, ha habido nada más un retraso. Pero sí, es un punto la falta de energía que necesitan ellos para llevar a cabo su producción. Pero bueno, esta vinculación que ha hecho mucho el señor Gobernador y este dinero que consiguió para hacer estas plantas (…) va a ayudar mucho a San Juan del Río y esto va a ayudar a que regresen empresas como data center que también dieron la vuelta por San Juan o también se quieren establecer”, comentó.

Puntualizó que han tenido acercamientos con la CFE para abordar el tema, instancia que ha argumentado que la carencia de energía eléctrica para consumo industrial se debe a la falta distribución que hay en la región.

“La falta de energía (es) la que ha ido atrasando estas inversiones y bueno, es un acercamiento que ya estamos haciendo más con CFE, ellos nos dicen que es la falta de distribución, también es el problema que tenemos en esta región. Pero bueno, ese es un tema que el señor Gobernador ya puso los puntos sobre las íes, sobre el año que entra, pues va a haber más energía para esta región”, mencionó.

Añadió que así como algunas empresas han decido retrasar sus inversiones, otras han optado por reubicarse en otras zonas de San Juan del Río, donde la energía eléctrica sea la suficiente para realizar su trabajo. Explicó que este fenómeno se da recurrentemente en organizaciones que utilizan bodegas de algunas colonias para instalar su maquinaria, lo que a la larga se vuelve inviable.

Finalmente, expresó que a partir de ello será necesario que las instancias competentes comiencen a inspeccionar que las empresas se encuentren realmente en un parque industrial y no en zonas habitacionales, esto a fin de evitar problemas tanto para organización como para las personas que pudieran vivir en los alrededores.