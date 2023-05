Sin luz ni agua en la zona indígena de San Ildefonso

Pobladores de la zona indígena de San Ildefonso Tultepec manifestaron que tienen por lo menos tres días sin energía eléctrica ni agua potable, situación que les ha complicado para hacer sus actividades cotidianas, y que por las noches el entorno se vuelva inseguro en gran parte de los 14 barrios que componen a esta zona de Amealco de Bonfil.

Expusieron que ya son muchos los llamados que han hecho la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sin que haya una respuesta al respecto, y que solo les han mencionado que se quemaron tres transformadores y que hay robo de cable en esta zona, factor que se sumaría a la problemática.

Indicaron que, los alimentos en los refrigeradores ya se “echaron a perder”, que no pueden tener encendidos los ventiladores, sumado a que el calor es insoportable y más porque muchas de las viviendas aún son de lámina o tejas de barro que hacen a que se almacene más temperatura.

“Ya nos cansamos de esto, si no es la falta de agua, es la luz, ahora son las dos cosas porque el pozo está apagado, son muchas complicaciones las que tenemos, ya nuestra comida se echó a perder, nosotros vendemos comida aquí en Yosphí, y pues así ni cómo sacar venta”.

Resaltaron que, por las noches se torna algo parecido a un toque de queda, porque de plano hay barrios que se quedan en las penumbras, y esto les preocupa por la la incidencia delictiva que se ha ido en incremento en esta región de la zona indígena amealcense.

“Los reportes al 071 no se han dejado de hacer de los vecinos, a ver si de esta manera el personal de la CFE puede apurarse a venir, de verdad nuestros refris se van a descomponer, y no se diga en las tardes cuando queremos encender los ventiladores no hay ni como, son tres días, pero frecuentemente nos quedamos sin servicios”.