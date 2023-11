Familias descartan viajar a Acapulco para fin de año

Derivado de los estragos ocasionados por el huracán Otis en Acapulco, los viajeros descartaron viajar a este destino turístico en las próximas semanas con motivo de las fiestas de fin de año.

A decir de Javier Hernández Molina, encargado de una agencia de viajes en el municipio de San Juan del Río, la proximidad de fiestas de fin de año, ha ocasionado que las familias empiecen a planear viajes a diversos destinos turísticos, descartando Acapulco como en años anteriores, en donde dijo que tradicionalmente muchas eligen este lugar para pasar el año nuevo.

Local Presentan nueva oferta turística “Vuelta a Querétaro en 8 días”

Por lo anterior, aseguró que los viajeros han optado por elegir otro tipo de destinos turísticos playeros como; Puerto Vallarta, Tulum y Playa del Carmen, Quintana Roo. Bahía de la Luna, Oaxaca, Rincón de Guayabitos, Nayarit, así como Progreso, Yucatán.

Comentó que aunque Acapulco era uno de los principales destinos para que las familias pasarán el año nuevo, este 2023 no será así derivado de los estragos que causó el fenómeno natural, pues mencionó que algunos agentes de viajes de aquel lugar han advertido que por lo menos en cinco o seis meses se podrá reactivar todo el sector turístico de ese lugar.

“Mira, no tenemos por el momento reservaciones a Acapulco, de hecho no tenemos trípticos porque no nos han enviado ni promociones ni qué tipo de eventos se podrían tener para ese lugar, claro que es lamentable porque nos necesitan a todos para levantarse de lo que paso, pero como agencia de viajes te puedo solo decir que no hay nada de promos para esa zona como era tradicional para el año nuevo, que había viajes, cenas navideñas, de fin de año, ver los globos de cantoya y sobre todo el espectáculo de fuegos artificiales”.

Por lo anterior, el entrevistado dijo que por el momento no se prevén reservaciones para aquella zona, derivado de los estragos que causó el huracán y que dijo, siguen causando estragos entre los visitantes, quienes este año han optado por elegir otros destinos playeros para pasar las fiestas de fin de año.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Hay más lugares que están decidiendo visitar, Quintana Roo, Oaxaca, Vallarta, son varios, pero de Acapulco no nos han preguntado mucho, faltan unas semanas, esperamos que tal vez haya algunas promociones para nosotros también poderlas replicar y por supuesto que ofrecer”.