Federación abandona clínica local del ISSSTE en San Juan del Río

La unidad médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) San Juan del Río ha sido olvidada por parte de la federación tras la falta de estudios de rayos X en esta área por falta de mantenimiento y rehabilitación.

Roberto Rocha Luna es usuario del servicio médico y al respecto, dijo que este año sus estudios de rayos X en esta unidad, han tenido que ser postergados, debido a la falta de mantenimiento del equipo y del cual dependen muchas personas para estudios clínicos.

Local Prevén eliminar casas de salud en San Juan

Al inicio de año, comentó que se ofreció por parte de la dependencia concretar sus estudios en la capital del estado con un seguimiento médico en ese mismo lugar, propuesta que no le favoreció pues por tratarse de movilidad hacía aquella demarcación, le implica un desgaste físico y por su condición diabética, es imposible que pueda llevar fuera de San Juan del Río su tratamiento.

Otra de las alternativas que se ofreció por parte de la unidad médica es reprogramar su cita para rayos X, pero esta misma, ya ha sido cancelada en seis ocasiones en este 2022, acción que le generó gran inconformidad porque aseguró que en su caso, apenas ocupó del servicio pero más familias de él, desde el año pasado están a la espera.

“Mire, yo apenas este año ocupe del servicio, hasta la fecha dicen que no sirve el aparato que no sirve, que no está programado como debe de ser y que no hay servicio, que me dan cita en Querétaro, tengo 74 años de edad y por mi condición diabética, cree que pueda desplazarme, mi familia tiene sus actividades propias, no puedo desplazarme por mi propia cuenta, menor para tener en Querétaro mi seguimiento médico”.

El usuario indicó que este tipo de estudios si bien se pueden llevar a cabo en una clínica particular, comentó que conlleva un gasto adicional e imprevisto, porque en lugar de tener un beneficio con la unidad médica, tienen una afectación.

“Sé que también es nuestra responsabilidad atender las recomendaciones del doctor, pero entonces para que esta la unidad médica, para vacunar, que eso si lo promueven hasta cansarse, los estudios que requerimos los compañeros jubilados es lo que deberían de ver”.

Pidió la intervención de la delegación del ISSSTE Querétaro y de la federación para que conozcan de las verdaderas deficiencias que se tienen en la unidad médica del municipio sanjuanense y que muchos años ha sido olvidada.