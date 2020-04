Fiestas no cesan en La Peña

Habitantes de la colonia La Peña, al oriente de San Juan del Río, aseveraron que las fiestas de jóvenes siguen proliferando en la zona, esto pese al anuncio de la tercera fase del Covid-19, situación que los mantiene en alerta y piden la intervención de las autoridades.

Miriam García es una de las vecinas que se manifestó preocupada ante esta problemática, ya que consideró que de nada sirve que algunas personas se queden en su casa si hay otro tanto que se reúnen en viviendas o espacios públicos para embriagarse y generar problemáticas hasta altas horas de la madrugada.

Mencionó que es muy importante que personal de la Secretaría de Seguridad Pública mantengan más monitoreo de la zona, y que si hay reincidencia se pongan castigos para hacer a que la gente cumpla con las medidas de quedarse en casa hasta que concluya el periodo de contingencia

“Estamos muy preocupados porque los jóvenes no quieren dejar de hacer fiestas, además de que no dejan dormir, a veces se meten hasta 15 0 20 personas a las casas, no respetan las condiciones de sana distancia, eso genera que las personas no creamos en la enfermedad”.

Declaró que las reuniones se acentúan sobre todo los fines de semana en las calles principales de La Peña y parte de Bosques de Banthí, y que tal parece que a estas personas les importa muy poco la pandemia por la que atraviesa México.