Finalizó el 35 concurso artesanal de labrado

Este fin de semana se llevó acabo el Concurso Artesanal de Labrado en Cantera y Concurso de Textil en la Ex Hacienda de Escolástica en Pedro Escobedo. Con esta edición se cumplieron 35 años de este proyecto que da a conocer los trabajos de las y los artesanos de dicha comunidad, informó la Coordinadora de Turismo Municipal, Tamara Obregón Álvarez.

Indicó que el concurso arrancó con el corte del listón, dándoles la bienvenida a las y los artesanos que participaron con sus obras. Durante el día, agregó, hubo un flujo de más de mil personas, en su mayoría provenientes de la capital del estado; pero también visitantes de la propia comunidad, municipios vecinos e incluso un grupo de argentinos y venezolanos.

Recordó que antes de la pandemia este concurso se hacía dentro las actividades de la Feria de la Cantera. No obstante, debido a la contingencia por Covid-19 se suspendió la feria pero el concurso continuó, ahora con medidas restricción y cupo limitado.

Foto: Mario Luna | El Sol de San Juan del Río

“Para nosotros es demasiado importante apoyar siempre e impulsar a los artesanos, por eso es que este concurso no se ha dejado de hacer. El año pasado se hizo a puerta cerrada, igual aquí en la Ex Hacienda de Escolásticas, pero se hizo. El punto es no dejar de apoyar a los artesanos”, comentó.

Dentro del Concurso de Textil, las ganadoras del primer lugar en las categorías de tejido, deshilado y bordado fueron Angelina Camargo Colín, Reina Bocanegra Uribe y Alejandra Ortega Vargas, respectivamente.

En el caso del Concurso Artesanal de Labrado en Cantera, los primero lugares en las categorías de escultura, decoración, construcción, arte y diseño fueron para José Miguel Bocanegra Loa, Humberto Maldonado Loa, José Javier Alegría Bocanegra y Luis Gerardo Colín Nieto, respectivamente.

A la premiación asistieron regidoras del H. Ayuntamiento de Pedro Escobedo, la secretaria de Gobierno, Griselda Santiago Sixtos; la directora del Instituto Municipal de la Juventud, Miriam Mendoza Ramírez; el titular de la Secretaria de Desarrollo Humano y Social, Raúl Valencia Martínez; además de la secretaria de Desarrollo Sustentable, Mercedes Ponce Tovar.

Por su parte, Ponce Tovar reconoció la labor de las y los artesanos. Destacó que “es emocionante ver como las y los participantes demuestran el cariño hacia el trabajo que realizan y ganar. Todo esfuerzo tiene una recompensa. Para nosotros como integrantes del municipio todo son ganadores”.