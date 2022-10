Fundamental invertir en la educación: Amarildo

No se puede pensar en crecimiento y desarrollo si no hay educación, por ello durante este 2022 parte del recurso municipal de Pedro Escobedo fue destinado para el mejoramiento, construcción de espacios y el otorgamiento de algunas becas en beneficio de los estudiantes esta demarcación, puntualizó el presidente municipal, Amarildo Bárcenas Reséndiz.

Indicó que se proyecta una inversión total de 9 millones de pesos (mdp) para la construcción de algunos espacios en tres instituciones educativas de nivel medio superior del municipio. Señaló que en el caso del Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Querétaro se realizó una inversión de tres millones de pesos en la construcción de un arcotecho.

En el caso del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario se realiza la construcción de un salón con módulos de baños por tres millones de pesos y en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) Campus Pedro Escobedo, se realiza la misma inversión para la construcción de una cafetería en beneficio de alumnado, docentes y personal administrativo.

“A nosotros como gobierno nos interesa mucho la educación. No podemos pensar en crecimiento y desarrollo si no hay educación, si no hay deporte (…). Son 9 millones de pesos (los que se están invirtiendo). Yo lo dejé bien claro, que el dinero que se iba a invertir en la feria, se invirtió en la educación, eso lo hice público y ahí están los resultados. En el Cecyteq ya entregamos el arcotecho, ya se terminó la obra”, comentó.

Indicó que la obra que se realiza en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario lleva un avance del 60 por ciento; en tanto la construcción de la cafería en la UAQ Campus Pedro Escobedo tiene un avance del 50 por ciento.

Asimismo, destacó que a lo largo de este primer año de su segundo periodo como alcalde se trabajó de manera conjunto con Gobierno del Estado para dar becas de transporte a jóvenes que realizan sus estudios universitarios fuera del municipio. Detalló que a través de este apoyo se benefician a alrededor de 374 alumnos de la Universidad Politécnica de Querétaro y la Universidad Tecnológica de San Juan del Río.

“Se le está apoyando a la UPQ, se le donó un camión (…) hoy estamos beneficiando a muchos jóvenes, también se le dio beneficio a las Universidad Tecnológica de San Juan del Río, donde entregamos una camioneta donde llevamos a los jóvenes. Esas son las becas y creo que estamos ayudando donde más se necesita, en el bolsillo, en el tema económico”, subrayó.

Finalmente, detalló que de igual forma se le han destinado recursos a instituciones de educación básica de las distintas comunidades de la demarcación para ser rehabilitadas, toda vez que durante la pandemia, mientras permanecieron cerradas, fueron víctimas de actos vandálicos.