Ganaderos reportan muerte de animales en Tequisquiapan

El presidente de la Asociación Ganadera Local General de Tequisquiapan (AGLGT), Joel Mejía Santos, calculó que van cerca de 30 animales los muertos por la falta de agua y forraje en los ejidos de esta demarcación.

Dijo que no se cuenta con una cifra precisa, dado que la falta de apoyos para evitar este tipo de hechos no se hacen presentes como debiera ser, únicamente se comenta entre los socios los animales que han ido perdiendo por esta causa.

Aseguró que el gobierno del estado y municipal, han otorgado apoyos para los integrantes de este gremio, sin que sea lo suficiente, dado que este año la temporada de calor ha sido mayor y los animales requieren de más alimento y agua, este último recurso natural, obtenido normalmente de los bordos de abrevadero y la presa Centenario, hoy secos por la falta de lluvias.

“Los bordos no han juntado agua, no ha llovido, desde enero estaban bajos los almacenamientos, en febrero igual y sigue habiendo mortalidad, la gente no lo reporta porque no hay apoyo, en el estado y municipio si se han preocupado, pero no hay nada, nos enteramos de la muerte porque se comenta entre los compañeros, la gente ya no dice cuánto ganado se le muere, no sé si sea por coraje o por pena de que no hay apoyos, pero si dicen que se murió su ganado o no encuentran sus animales, entonces prácticamente están muertos”.

El ganadero comentó que el escenario es desolador en todo Tequisquiapan, mencionó que se activarán algunas estrategias para que el sector pueda cruzar esta época, una de ellas y que ha sido recomendada por parte del Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Animal en Altiplano (CEIEPAA), deshacerse de aquellos animales que no son redituables y dejar únicamente aquellos que son productivos.

“Hemos estado al pendiente, son cerca de 30 animales los que han muerto por esta causa aquí en Tequisquiapan, los ejidos prácticamente es la mayoría porque estamos en la entrada al Semidesierto y nos llueve poco, en el municipio en todos los ejidos están pasando por esta situación, no hay un ejido en donde tengan agua, hay algunos que a lo mejor tengan agua, pero sin forraje, prácticamente es lo mismo”.