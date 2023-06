Solicitarán apoyos si lluvias no llegan

Se ha tenido acercamiento con la Unión Ganadera Regional de Querétaro para prever algunos apoyos a productores en caso de que los pronósticos de la temporada de lluvia no se cumplan y el problema de sequía que enfrenta el estado se extienda por varios meses más, dio a conocer el presidente de la Asociación Ganadera Local de San Juan del Río, Jesús Navarrete Domínguez.

Recordó que en 2022 se pronosticaron grandes cantidades de lluvia, sin embargo, en el transcurso de los meses estás no llegaron, agravando la sequía que se ha presentado en los últimos años en varios municipios de la entidad y con ello, afectaciones considerables al sector ganadero sanjuanense.

Identifica Sedea hatos ganaderos afectados

En ese sentido, dijo que la Asociación Ganadera Local se está anticipando y desde ahora están teniendo acercamientos con la Unión Ganadera Regional, a fin de proyectar algunos apoyos en dado caso de que no haya las suficientes precipitaciones. Destacó que la ayuda estaría dirigida principalmente a los productores que hay en ejidos.

“Ya estamos en pláticas con la Unión Ganadera Regional para tener en su momento algún apoyo, sobre todo para los ejidos, que yo creo que son los más vulnerables, ya que la mayoría de nuestros ganaderos de ejido son quienes traen sus animales en pastoreo y son a los que más les afecta la sequía. Entonces, ya estamos teniendo pláticas para revisar de qué modo se podría apoyar en el momento en que viéramos que no se presentan estas lluvias”, comentó.

Añadió que también se han sostenido encuentros con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de los niveles estatal y municipal, instancias a las cuales se les ha expuesto el panorama y los riesgos que implica para el sector ganadero que la sequía continúe extendiéndose.

Detalló que si bien aún no se ha concretado ningún apoyo con alguna instancia, es fundamental no apartarse del tema de la sequía, pues como se ha observado en el último año, es posible que los pronósticos realizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) respecto a las lluvias no se cumplan a cabalidad.

“De igual manera hemos tocado ya estos puntos en su momento con las secretarías de Desarrollo Agropecuario para ver de qué modo podemos subsanar el problema, pensando en que no hubiera estas lluvias. Ya hemos pedido algunos apoyos, que me adelantaría si ya los cantamos como aciertos, pero la realidad es que ya estamos adelantándonos a eso para poder empezar demasiado en tema de agua a nuestros ejidos”, apuntó.