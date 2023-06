En riesgo cultivos de riego en San Juan

Los cultivos de riego del municipio de San Juan del Río se encuentran en riesgo de desaparecer, advirtió el presidente de la Unión de Ejidos “Adolfo López Mateos”, Fidencio Romero Martínez, quien aseguró que en este 2023, específicamente, hay una menor cantidad comparativamente con los últimos años.

A casi medio año, se ha identificado una cantidad de 637 hectáreas de riego en varios puntos del municipio, cantidad que, dijo, es menor comparativamente con las que se sembraron el año pasado, las cuales fueron de tres mil 661 en total.

Local Campesinos sanjuanenses abandonan el campo

El ejidatario dijo que es lamentable la condición por la cual cruza el campo sanjuanense, pues dijo, que nunca antes se había visto tal descenso de cultivos sembrados en la zona de riego, debido a que es un espacio en donde se cuenta con agua para su proceso de desarrollo vegetativo, sin embargo, la falta de lluvias y altas temperaturas de los últimos años, dijo que ha comenzado a reflejar los resultados.

“Es triste y lamentable ver el nivel que hoy tenemos de cultivos, San Juan del Río uno de los municipios que más logró tener cultivos de riego, esa zona siempre fue esperanzadora para la agricultura, hoy vemos que no solo es en el temporal, es en el riego, vemos que el manto no se ha cargado como debe ser, al grado de que por la misma situación, los campesinos, pues ya no quieren arriesgarse, tarifas altas, procesos inciertos y por si fuera poco, falta de apoyo”.

Aseguró que la zona en donde mayormente se concentran los cultivos de riego en el municipio es en; Santa Matilde, La Valla, La Llave, San Pedro Ahuacatlán, San Isidro, Loma Linda, La Estancia, El Organal, Laguna de Lourdes, entre otros más.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Ya son pocos lugares, ya casi no hay, si tenemos pozos de riego, pero volvemos a lo mismo, muchos campesinos no se quieren arriesgar a perder lo poco que tienen, es mucha la inversión que se hace y casi no se tiene ya ganancia, menos si estamos como ahora, sin lluvias y con unas temperaturas que muchas veces lo único que hace es afectar los cultivos por la generación de las plagas”.