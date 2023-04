Crisis en el campo, no deja para vivir

La escasez de agua que hay ha empezado a generar estragos entre los campesinos del municipio, quienes han optado por integrarse a las filas del sector industrial para garantizar un ingreso económico para sus familias.

De acuerdo con el presidente de la Unión de Ejidos “Adolfo López Mateos”, nuevas opciones sobrevivencia son a las que ha tenido que recurrir por lo menos la mitad de los integrantes de los 52 ejidos sanjuanenses, ya que este año, no cuentan con el mínimo almacenamiento de agua para impulsar sus cultivos de temporal.

“Es triste ver que este año definitivamente ya mejor se están yendo a las empresas, quienes tienen las posibilidades, mejor ya se están metiendo a trabajar en las empresas, no hay agua y el campo se está muriendo, nos está tocando ver una época triste y crítica, aunque los campesinos quisieran sembrar pues de dónde sacarán el agua, no hay en bordos y las lluvias, pues tal parece que no llegarán a tiempo otra vez”.

Explicó que por muchos años él también se ha dedicado a la producción de maíz en el ejido de Palmillas, sin embargo, las altas temperaturas que cada vez aumentan en el país, impide que el trabajo en el campo continúe, ya que los integrantes de este sector, se enfrentan a varias adversidades, aumentos en los insumos para producir y lo esencial, la falta de agua, es por ello, que muchos han decidido ingresar a las empresas a trabajar para llevar el sustento a sus familias.

Lamentó la situación que hoy se vive en el campo y dijo que de seguir así los próximos años, en el municipio desaparecerá un gran número de cultivos, no solo de temporal sino de riego, ya que en estos últimos también impactan las altas temperaturas, pues entre más elevadas se presentan, es mayor el consumo que se realiza en las hectáreas.

Dijo que pocos ejidos han decidido seguir en la actividad, recientemente se tuvo una reunión con algunos ejidatarios y muchos de ellos, aseguraron que tentativamente han tenido ofertas de desarrollos inmobiliarios, por lo que no descartó, que esta situación también sea otra opción para los campesinos.