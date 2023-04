Sequía “pega” a los pescadores de La Estancia

De continuar la sequía que actualmente se presenta en el territorio de San Juan del Río se registrarían afectaciones considerables a los pescadores de la comunidad de La Estancia, toda vez que no habría suficiente producto y por ende las ganancias de los integrantes de este sector se vendrían abajo, aseguró el representante de la Sociedad Cooperativa de Pesca de San Juan del Río, Gelasio Jaime Bautista.

Refirió que ante la sequía que se presenta en la presa Constitución de 1917, los pescadores que laboran en este lugar temen que el nivel del agua disminuya aún más de lo que ya registra. Dijo que esta situación conllevaría a que se generen afectaciones considerables al sector de esta comunidad.

“Sí hemos visto el nivel de la presa así de bajo, lo hemos visto hasta más bajo todavía. Nosotros creemos que para este año al parecer va a bajar todavía más del nivel en el que está. Esperamos las lluvias, pero no sabemos si va a llover o no, como el año pasado que casi no cayó agua (…). Si disminuye más, si baja la pesca, porque se acaba lo que hay y ya para sacar pues… qué sacamos si ya se acabó”, comentó.

Estimó que el nivel actual de la presa Constitución de 1917 es de cerca del 3 por ciento. En ese sentido, afirmó que si bien los niveles que hoy presenta favorecen para pescar más producto y de mayor tamaño, esto también implica un riesgo pues en la medida perecerían las especies que ahí habitan, principalmente la que se conoce comúnmente como mojarra.

Agregó que al día de hoy existe los suficientes peces para abastecer a los visitantes que lleguen a la comunidad, principalmente en Semana Santa. Sin embargo, puntualizó, si permanecen las condiciones de sequía y la falta de lluvia en el municipio el producto estaría en un periodo de escasez.

Apuntó que otra de las consecuencias de la sequía y la falta de lluvia ha sido la nula siembra de crías de mojarra en este cuerpo de agua. Explicó que la última vez que realizaron esta acción fue en 2021, cuando la presa llegó a niveles abundantes que permitieron el desarrollo de las especies que depositaron.

“El año pasado no pudimos sembrar cría de pescado para que se desarrolló porque no hubo muchas lluvias. La siembra nos permitiría tener más pescado, si hubiera caído más lluvia pues sí hubiéramos sembrado (…). Hay pescado suficiente ahorita, por el nivel de agua nos permite sacar pescados más grandes y atraparlos fácilmente”, apuntó.

Finalmente, expresó que para Semana Santa se prevé tener alrededor de dos toneladas de producto, una cantidad suficiente para abastecer la demanda de los visitantes que durante esos días acudirán a la zona conocida como “Acapulquito.