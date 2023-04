Golpe de calor en cultivos 

Los campesinos son uno de los sectores más afectados durante la época de calor, debido a que las altas temperaturas generan menor producción en los cultivos dado los efectos que se generan con dichas condiciones meteorológicas en las plantas.

El presidente de la Unión de Organizaciones del Campo del Estado de Querétaro (Unoceq), Francisco Javier Perrusquia Nieves, explicó que la época de calor es una de la menos deseada por el sector primario, debido a los estragos que con ello genera, como es el caso de la merma en el desarrollo óptimo del proceso vegetativo, pues en estas fechas, regularmente disminuye a la mitad lo que se cultiva.

Refirió que normalmente en los cultivos de maíz de temporal se registran tres toneladas del grano, pero con las altas temperaturas a la mitad llega, es decir, 1.5 de tonelaje, por lo que aseguró que deja como consecuencia, afectaciones entre los campesinos.

“Esta época es una de las que no quisiéramos, primero, porque las altas temperaturas y porque eso si afecta a la fotosíntesis de las plantas y segunda, porque aunque en las zonas de riego haya agua, no deja de ser agresivo el calor con la producción, por eso no, es que en esta época nos va más a los campesinos”.

El dirigente aseguró que la zona de temporal es la más lacerada en estas fechas, ya que aunado a las altas temperaturas, la escasez de lluvia impide una buena producción, es por ello que este año, consideró que no habrá buenos resultados, pues en los últimos años se ha visto una disminución en la superficie y en las toneladas que se ha obtenido.

“Cada vez hay menos grano en los cultivos, los de temporal son los más afectados, el crecimiento no es el mismo con el calor, vemos que el golpe de calor también se da en los cultivos, este año no creo que tengamos los resultados de otros años, ya no hay esperanza en muchos campesinos para seguir en la producción, cada vez vemos menos campo sembrado y eso si empieza a ser triste”.

Lamentó que este tipo de situaciones se empiece a presentar en el sector, ya que el valle de San Juan del Río fue uno de los más destacados a nivel estatal, pues afirmó que entre este municipio y Pedro Escobedo, grandes cantidades de mis producían, situación que se ha ido perdiendo en estos años.