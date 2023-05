Por sequía, la pesca se extinguió en La Estancia

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario de San Juan del Río ha sostenido reuniones con el Comité de Sanidad Acuícola a fin buscar apoyos y alternativas para los pescadores de la comunidad de La Estancia, toda vez que su actividad se ha visto severamente afectada por el bajo nivel de agua que hay en la presa Constitución de 1917, dio a conocer el titular de la dependencia municipal, Roberto Jiménez Salinas.

Indicó que a raíz de estas mesas de trabajo se están buscando opciones para que las personas puedan continuar con la actividad acuícola sin depender del cuerpo de agua que se localiza en esta localidad. Apuntó que una de las propuestas es que los pescadores tengan estanques en donde puedan cultivar los peces.

Local Seco el 94% del territorio queretano

Añadió que dadas las pocas lluvias que se han presentado en los últimos tiempos, es probable que en los próximos años se observe con mayor frecuencia la sequía en este vaso captador, de ahí el interés de encontrar alternativas para que, cuando suceda esta situación, los pescadores no se vean afectados.

“Estamos buscando algunas opciones para que puedan tener sus tinas para cuando esta situación pase, porque va a ser recurrente, no sabemos cuánto llueva este año, cuánto llueva el próximo, y la intención es que ellos tengan de manera alterna esa posibilidad de tener sus tanques y no solamente confiarse que el agua pueda estar en la presa. Obviamente, es una opción importante, pero si no hay agua, ellos pierden tanto la inversión como la producción total”, comentó.

En ese sentido, recordó que la presa Constitución de 1917 está destinada para el riego de tierra, no para el almacenamiento, lo cual representa un riesgo latente para quienes han adoptado esta actividad económica a través de la cual les dan sustento a sus familias.

Local Crisis en acuicultura en San Juan del Río

Reiteró que si bien no han sostenido reuniones con los propios pescadores, sí han tenido encuentros con el Comité de Sanidad Acuícola.

“Nos hemos reunido con el presidente del Comité de Sanidad Acuícola. Entonces, con ellos es con quien estamos reuniéndonos, bueno, ellos son, digamos, sus coordinadores y lo estamos platicando. Repito el vaso de la presa Constitución puesta está destinado para riego, no está destinado para almacenar. Entonces el riesgo ahí es completo”, subrayó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por otra parte, señaló que a partir del estudio técnico realizado hace algunos días para cuantificar los daños por los vendavales registrados en el municipio hace un par de semanas, se determinó que hay cerca de 52 productores en toda la demarcación que se vieron afectados por este fenómeno.