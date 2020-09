Grave desabasto de retrovirales

El presidente de comité de la asociación civil Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero e Inter (LGBTTTI) en San Juan del Río, Giovanni Adrián Salazar Madrid, detalló que en el municipio existen alrededor de seis mil miembros de esta comunidad, de los cuales, alrededor de 16 viven con VIH/SIDA y se enfrentan a la dificultad de obtener los medicamentos que requieren en las instancias públicas de salud.

“Un llamado a las autoridades, que no nos han dado retrovirales, hay un problema serio, hay gente delicada. Ya fuimos a tocar la puerta de la Secretaría de Salud, que no hay, fuimos al Seguro Social, que no hay, todos se tiran la bolita”.

Local Prevalece falta de medicina contra el cáncer

Dijo que existen miembros de la comunidad LGBTTTI que pueden pagar para obtener los medicamentos, sin embargo, no es el caso de todos, por lo que resulta preocupante, sobre todo en el contexto de la pandemia de Covid-19.

Salazar Madrid especificó que aparentemente el problema de abasto proviene de Gobierno federal, por lo que hizo el llamado para que haya pronta solución.

“Lo que se nos ha informado es que se ha tardado en llegar, hablo específicamente de los retrovirales, por tema de Gobierno federal, que la Secretaría de Salud no los manda, es lo que nos dicen”.