Guardia Nacional no vigila en la carretera 57

La delegación queretana de la Asociación Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) mencionó que la falta de vigilancia por parte de la Guardia Nacional (GN) en las carreteras federales, principalmente en la 57, es una consecuencia del alza de accidentes viales con tractocamiones involucrados.

Esto luego de que en los últimos días ocurrieron dos accidentes de alta gravedad en la carretera federal 57 a la altura del municipio de San Juan del Río que involucraron a tractocamiones.

El delegado queretano de la AMOTAC, Gerardo Gutiérrez Luna, precisó que no hay suficiente presencia por parte de la GN en las vialidades federales, así como la baja operatividad de realizar retenes en las carreteras para detectar si hay operadores que conducen drogados.

"La Guardia Nacional ha brillado por su ausencia, nosotros como AMOTAC hemos metido cantidad de reportes, de llamadas, escritos diciendo que falta vigilancia en las carreteras y que incluso hay operadores que circulan a todas horas a exceso de velocidad, muchos de ellos tienen problema de adicciones o simplemente van rápido, nosotros no solapamos esas conductas, pero la autoridad no hace nada", aseveró.

Gutiérrez Luna, comentó anteriormente que cuando existía la Policía Federal, se realizaban operativos de antidoping para detectar que los operadores no fueran conduciendo bajo el efecto de sustancias nocivas; sin embargo, ese tipo de operaciones ya nos las hace la Guardia Nacional.

"Antes había operativos antidoping, si el operador estaba drogado era detenido y se le imponía una multa, nosotros ya no vemos que se haga eso, nosotros como asociación buscamos que nuestro personal se encuentre sano, pero hay otros operadores de otras asociaciones que no acatan las normas y tienen problemas de adicción y así conducen", afirmó Gutiérrez Luna.

El delegado de la AMOTAC, también recalcó la urgencia de que la Policía Estatal o de los municipios de Querétaro por donde circula la carretera 57, deben de participar en la vigilancia de las carreteras y trabajar en conjunto para tener una mayor presencia en las carreteras, ya que en otros estados si hay presencia de patrullas estatales en las carreteras.

"En estados como Guanajuato en la carretera que va de Irapuato a Salamanca hay presencia de Policía Estatal y municipal, no sólo de la Guardia Nacional, acá eso falta, en Querétaro no hay una coordinación para custodiar los puntos rojos de la 57, no sólo por los accidentes sino por el robo que luego sufren los transportistas", concluyó.