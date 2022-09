Habitantes de Tunamanza optan por migrar a EU

En la comunidad de Tunamanza, San Juan del Río, se registró un incremento del 20 por ciento en la migración hacía Estados Unidos, debido a la falta de oportunidades que se tienen en esta localidad, aseguró el subdelegado de la zona, J. Remedios Márquez López.

Refirió que el motivo para irse al vecino país del norte es porque diariamente obtiene un pago remunerado por sus labores en el sector agrícola estadounidense, pues dijo que, en promedio, obtienen 100 dólares al día, tomando en cuenta que la mayoría de quienes deciden migrar a dicho país trabajan los siete días de la semana.

“Hay mucha gente que ha emigrado a Estados Unidos por la falta de oportunidades en la comunidad, de que no hay apoyos aquí para el campo que es lo principal, no ha llovido, no hay abonos, no hay apoyos, el Gobierno Federal no nos ha dado el apoyo que se tenía, por eso la gente emigra a Estados Unidos”.

Precisó que, aunque pocas familias deciden informar sobre sus familiares que se han ido a Estados Unidos, en esta comunidad se han cuantificado alrededor de 150 personas ubicadas en varios estados de la Unión Americana, por lo que no descartó que esta situación se siga presentando ante el desalentador escenario para quienes viven en Tunamanza.

“Muchos de los habitantes de esta comunidad que están allá les pagan 100 dólares al día, están siete días trabajando, 700 dólares a la semana, aquí cuando se gana uno esa cantidad, por eso se está dando esa migración, son aproximadamente 150 los habitantes que están en Estados Unidos”.

El subdelegado comentó que se ha buscado gestionar apoyo para las familias ante los tres órdenes de gobierno sin tener respuesta al respecto, pues poca obra social, falta de apoyos alimentarios, incentivos para el campo, entre otros aspectos, existe.

Agregó que se buscará gestionar mayor apoyo para los habitantes de esta localidad, con el fin de que se vean beneficiados pues si bien es una de las comunidades alejadas de la cabecera municipal, es necesario que los gobierno volteen a ver quienes viven en esta zona.