¿Habrá falta si tus hijos no van a clases el lunes?

La Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), dio a conocer que el próximo lunes 8 de abril se reanudarán las clases educativas en el municipio de San Juan del Río, sin embargo, los planteles determinarán si reanudan sus actividades o no por el fenómeno natural.

A través de un comunicado, la dependencia estatal aseguró que el próximo lunes se tiene previsto el regreso de 49 mil 200 estudiantes a las clases educativas, sin embargo, las escuelas decidirán si reanudan o no sus labores educativas.

Local Reanudarán clases el día del eclipse

Ha trascendido que las instituciones educativas han estado emitiendo información con algunas indicaciones a los padres de familia y propios estudiantes, pues este fenómeno meteorológico se estará presentando el lunes por la mañana y mediodía, es por ello, que las escuelas determinarán si hay o no clases.

En el caso del municipio sanjuanense, los 49 mil 200 estudiantes del nivel básico en San Juan del Río conforman las 241 escuelas, entre ellas; preescolares, primarias y secundarias.

“Luego del periodo vacacional establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), 367 mil 213 alumnas y alumnos de dos mil 111 escuelas públicas de educación básica reanudarán sus clases este lunes 8 de abril en el estado”.

Se informó que el lunes próximo, mil 782 docentes del nivel básico reanudarán sus actividades educativas, mismos que atienden 73 preescolares, 125 primarias y 43 secundarias en sus diversas modalidades.

“En total serán 616 preescolares, mil 91 primarias y 375 secundarias públicas en el estado en las que se retomen las clases, por lo que, para el cuidado de las y los menores durante el eclipse de este lunes 8 de abril, la autoridad educativa pide tomar en cuenta las recomendaciones de los expertos para la observación del fenómeno natural, como son el no mirar directamente al sol, no usar filtros solares hechos en casa y no tomar fotografías”.

Por lo anterior, apuntó que si algunos padres de familia deciden no llevar a la escuela a sus hijos el próximo lunes 8 de abril, en esta ocasión no se tomará como inasistencia, pues durante la mañana y mediodía de ese mismo día se estará registrando el eclipse solar que será visto en Querétaro.