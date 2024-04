Reanudarán clases el día del eclipse

Las escuelas del nivel básico del municipio de San Juan del Río reanudarán sus actividades educativas el próximo 8 de abril conforme lo establece en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), motivo por el cual la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), emitió distintas recomendaciones para que los estudiantes puedan observar de manera segura el eclipse solar.

De acuerdo a información emitida por parte de la dependencia estatal, el próximo lunes regresarán a sus actividades educativas los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, en el caso del municipio sanjuanense, 49 mil 200 que conforman dicho sector, por ello la USEBEQ ha comenzado a realizar distintas recomendaciones para observar el fenómeno natural en su fase parcial.

“Las recomendaciones son no mirar directamente al sol, puede dañar tu retina en poco tiempo, no mirar al sol más de 30 segundos, aunque estés usando instrumentos seguros, no usar filtros hechos en casa o lentes de sol comunes que no son seguros”.

La institución señaló que este tipo de recomendaciones se emitirán a las 241 escuelas del municipio sanjuanense, ya que en Querétaro, el próximo lunes se podrá observar el eclipse en su fase parcial, la fase total serás más visible en el norte del país, pero aun así, aseguró que el evento parcial será más significativo y valioso presenciar, por ello, este tipo de recomendaciones.

“No usen cámaras de fotografía o video, binoculares, vidrios ahumados, filtros polarizados o películas de color para ver directamente el eclipse, recuerden que miras el eclipse sin protección puede causar daños irreparables a tu visión, por eso, cuidemos a los niños y que sigan estas recomendaciones”.

Por lo anterior, la dependencia comentó que se ha pedido a los directivos que hagan este tipo de recomendaciones a los docentes y padres de familia, a fin de evitar problemas de salud ocular a los menores por el acontecimiento de este fenómeno meteorológico que ocurrirá el próximo 8 de abril.