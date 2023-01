Habrá festival de vino, queso y cerveza en San Juan del Río

Para el 31 de marzo, 1 y 2 de abril podría realizarse nuevamente el festival vino, queso y cerveza en el municipio de San Juan del Río, refirió Eduardo Guillén Romero, director de turismo en esta demarcación, al puntualizar que, el lugar para hacer este evento sería en el Foro Reto Río, a un costado del parque recreativo Paso de los Guzmán.

En entrevista mencionó que, este evento ya se había hecho con anterioridad, sin embargo, derivado de la pandemia por Covid-19 se tuvo que suspender desde el 2020, pero ahora se busca retomar, al existir mejores condiciones sanitarias, además de que es un espacio al aire libre y con una gran cantidad de terreno para el festival.

Señaló que será a partir de las próximas semanas cuando se pongan a disposición los espacios para los interesados en comercializar queso, vino y cerveza artesanal y que busquen tener presencia dentro de este festival, el cual es conocido en la región y al que se concentran cientos de personas.

" Seguimos proyectos para los eventos del primer trimestre del año, estamos en la planeación de algunos y destacar el festival vino, queso y cerveza que se va a hacer el primer fin de semana de las vacaciones de Semana Santa, que el viernes 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Ese ya lo hemos llevado a cabo también en ocasiones anteriores y se va a realizar en el foro Reto Río".

El funcionario recalcó que van a aprovechar que en estas fechas las personas ya estarán de vacaciones correspondientes al período de Semana Santa, factor que será una gran oportunidad para los productores que se decidan en acudir a promover los principales productos como el queso de la región, así como la cerveza y el vino.

ARTISTAS

Guillén Romero dijo que para la parte artística, previo la pandemia por covid 19 se había hecho la contratación de la agrupación Jenny and the mexicats, sin embargo, por la cuestión sanitaria ya no se pudo concretar la presentación, qué se dio dinero como parte del acuerdo del pago, y que es posible que ahora se retomé su participación en este evento.

Además no descartó la posibilidad de que puedan presentarse otras agrupaciones locales y de reconocimiento nacional, con el objetivo de promover una convivencia entre las familias sanjuanenses y los turistas que se concentran cada fin de semana en este municipio.