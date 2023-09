Hierba del sapo en peligro de extinción

La investigadora titular del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas yPecuarias (INIFAP), en el centro del país, Rocío Díaz Huacuz, advirtió del peligro de extinción en el que se encuentra la hierba del sapo, esto por la sobreexplotación que se ha registrado en zonas como Amealco y San Juan del Río.

“La hierba del sapo es muy de la zona de Amealco, yo no lo he visto pero me han comentado, que llegan camiones de la central de abastos, la cortan pero como la cortan en su etapa cuando inicia la floración, cuando todavía no tiene semillas, la cortan con todo y raíz, llenan camiones, la sacan y se llevan a la central de abastos y allá la comercializan”.

Comentó que esta planta es conocida por sus múltiples bondades que tiene para la salud humana, entre ellas, la reducción de colesterol y triglicéridos en las venas, arterias y sangre, además, sirve como auxiliar para tratar enfermedades crónico-degenerativas.

La investigadora aseguró que ésta como otro tipo de plantas, cada vez se ven menos, situación que consideró que es por los beneficios que tienen y que cada vez más gente conoce de ello, con el fin de recurrir a remedios caseros o los tés o infusiones que desde los antepasados se practicaban.

Comentó que es común ver la venta de esta planta con las personas que venden productos naturales en vía pública, ya que las hay personas que siguen recurriendo a los remedios caseros para atender alguna posible dolencia o malestar físico, es por ello, que su comercialización cada vez es mayor.

Finalmente comentó que esta planta se da casi todo el año, sin embargo, la sobreexplotación ha generado que cada vez haya menos zonas en donde se produzca, por lo que aseguró que en caso de continuar dicha tendencia, hay riesgo de su extinción.

“Esa es una de las plantas que está en riesgo de extinción por lo mismo que está sobre explotada porque ya saben sus beneficios, como es noble y tiene tantos beneficios, que están explotando indiscriminadamente”, finalizó.