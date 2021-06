Huelga del SUTSMSJR será aplazada

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río (SUTSMSJR) aplazaron el estallamiento de huelga del 29 de junio al siete de julio, con la finalidad de dar pauta al cumplimiento de los a cuerdos establecidos en el Contrato Colectivo del Trabajo (CCT), al gobierno municipal.

El secretario de Trabajo y Conflictos del organismo sindical, Rafael Camacho Camacho precisó que la fecha para el estallamiento de la huelga se cambió tras la última audiencia desarrollada ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, con el fin de que el gobierno local pueda atender las peticiones hechas por parte del organismo sindical, una de ellas con mayor prioridad es el servicio médico de calidad así como abasto de medicamento, puesto que en los últimos seis años de administración publica es cuando más inestable de ha visto dicha prestación.

“El servicio medico siempre ha sido en particular, recordar que los trabajadores no reciben atención en IMSS ni ISSSTTE, sin embargo, el cambio frecuente de la prestación en clínicas particulares del municipio es lo que ha hecho que no sea regular, en unos no se da la prestación como tal y en otros se tiene la falta de medicamento”.

Rafal Camacho confió en que previo al siete de julio, se cuente con una mejor propuesta y desde luego dijo, el cumplimiento de los acuerdos establecidos por pliego petitorio, cláusulas que son revisadas y aceptadas para su cumplimiento, por eso esperamos que se cumpla antes de esa fecha.

Mientras tanto, el secretario de Trabajo y Conflictos del organismo sindical, aseguró que se organizarán las diferentes comisiones al interior del gremio para las respectivas guardias en caso del estallamiento de la huelga, toda vez que desde mayo se sigue presentando el incumplimiento del CCT.