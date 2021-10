Imparable robo de cable en San Juan del Río

La zona centro, Paseo Central, avenida Benito Juárez y Chapultepec, son algunos de los puntos en donde se ha notado un incremento de robo de cable que a su vez deja a la población en penumbras, declaró Joaquín Alfaro Reyes, secretario de Servicios Municipales en San Juan del Río.

Refirió que desde el primer día que arrancó la presente administración se enfocaron en atender a las peticiones de la ciudadanía que pedía reactivar las luminarias que estaban fundidas, sin embargo, se encontraron con esta situación que prolifera en las colonias de la demarcación.

Local

“En zona centro nos han atacado mucho, en Paseo Central, Juárez por la calle Chapultepec también ahí nos han robado. En la zona oriente, o sea en algunos lados casi siempre nos han robado la línea que conecta a ese cableado. Son postes que son metálicos y abajo hay una puerta, por ahí lo jalan y se llevan toda la línea”.

El funcionario dijo que los malhechores que se dedican a este hurto, jalan los cables que les quedan a una altura promedio a fin de llevarse toda la línea funcional, lo que ocasiona que las luminarias queden sin servicio.

Sobre este tema también coincidió el presidente sanjuanense Roberto Cabrera Valencia, al comentar que su administración es víctima de robo, y que a propósito de erradicar la situación diseñará una estrategia de denuncia, prevención y para ayudar a los jóvenes que estén en adicciones.

“Tenemos el robo de cable, nosotros somos víctimas de eso. Me llamó la atención que personal de Servicios Municipales estaban trabajando sobre el alumbrado público en Paseo Central y me acerqué y me dijeron que se habían robado el cable del alumbrado”, señaló.