Imposible vivir de la música en San Juan del Río

La interacción de los jóvenes en las actividades de desarrollo de la dinámica social son constantes, desde los campos como la economía, la tecnología, el cual parece ser uno de los más usados por éste rubro, hasta las cuestiones de arte como la música.

Before to die, como se hace llamar, aseguran que existen muchas dificultades, “una de las principales que tenemos es que nadie quiere pagar lo justo por nuestra música, cuando nuestro trabajo es bien hecho, tenemos experiencia, no es solo un hobbie, y hasta nos dicen que toquemos gratis, es algo muy complejo de hacer entender” explicaron.

La banda juvenil está conformada por Katherine, la guitarrista; Gabriela, la vocalista; Alex, el bajista; Rolando, el baterista y Adrián el segundo guitarrista. Los cinco chicos cuentan que como grupo llevan cinco meses tocando, pero su experiencia de cada uno tiene mucho más tiempo.

Otro de los puntos importantes que mencionaron fue la falta de difusión, consideran que hay agrupaciones con más años que ya son conocidos en el ámbito y son éstas a las que más llaman, dejando a los nuevos proyectos. Desde su punto de vista, confirman que sería muy importante que el Municipio apoye más

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) campus San Juan del Río les hizo una invitación a su cierre de semestre, para tocar y así demostrar el talento que tiene la sociedad juvenil. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la universidad al aire libre y con las medidas de sanidad.

Por último, el grupo de amigos dieron un mensaje a quienes están en el campo de la música, como a la juventud, “no se dejen caer por las adversidades, siempre seguir adelante con los sueños que se proponen y a pesar que hay días grises que estos no sean motivo de abandono” e invitan a toda la comunidad a escuchar su talento.