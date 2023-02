Impulsan Me late el río en San Juan

Un tramo de 4.2 kilómetros del río San Juan y su margen, contará con trabajos de limpieza durante las próximas semanas, con la finalidad de evitar inundaciones en las zonas aledañas a este lugar del municipio de San Juan del Río.

Estas acciones fueron puestas en marcha por parte del presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, quien durante su mensaje, resaltó que a un año de haber iniciado este tipo de trabajos, hoy se da seguimiento a través del programa “Me late el río”, el cual contará con una duración de seis semanas.

“Durante muchos años este fue un lugar hermoso y sigue siendo un lugar muy bonito, por eso hoy la idea de que estemos aquí, es arrancar un trabajo que ya es un programa que esperemos que sea un programa permanente y eterno, porque si nos apuramos, podemos recuperar mucho de lo que se ha perdido, tenemos un río que tiene agua pero no lleva un cauce, no hay un empuje porque no tenemos un gasto de agua y bueno, ese es el reto más grande que tenemos que resolver, que tenga un pequeño gasto aguas arriba”.

La secretaria de Obras Públicas del municipio, Edith Álvarez Flores, se encargó de dar a conocer los pormenores del programa y dijo que, contempla el retiro de troncos caídos dentro del cauce, limpieza y retiro de naturaleza muerta, animales muertos, escombro así como enseres domésticos.

“Arrancamos con el ya tradicional programa de limpieza del río San Juan, atendiendo a lo comprometido por nuestro presidente municipal el año pasado, en el sentido de la limpieza del río San Juan, debe de ser un trabajo constante y de todos, en esta ocasión, la secretaría que encabezó a través de la obra institucional seremos los encargados de limpiar el tramo comprendido entre el Puente de la Historia y Lomo de Toro”.

La fuerza de trabajo que en esta ocasión se tendrá, comentó que es de 11 personas operativas, entre ellas, operadores de maquinaria y un supervisor, ya que se contará con una retroexcavadora y un camión de volteo.

La funcionaria recordó que este programa surgió a raíz de las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río con motivo de las lluvias atípicas del pasado mes de octubre de 2021, “en aquella ocasión intervenimos aproximadamente 20 kilómetros aguas abajo del Puente de la Historia a San pedro Ahuacatlán, fue una labor titánica que afortunadamente rindió grandes frutos, ya que si bien, la temporada de lluvias del año pasado, no fue ni de cerca comparable con el año previo, estamos seguros de que el haber liberados los taponamientos existentes contribuyeron prevenir daños”, concluyó.