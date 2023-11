Impulsan regularización de asentamientos en San Juan del Río

Se han realizado reuniones en algunas zonas de San Juan del Río para promover e impulsar la regularización de los asentamientos humanos que en la actualidad se encuentran en la ilegalidad, esto a fin de dar garantía y certeza jurídica a las familias que habitan en estos espacios, dio a conocer el diputado local por el IX del estado, Germaín Garfias Alcántara.

Señaló que la intención de estos encuentros es conocer la situación en la que se encuentran cada uno de los asentamientos que se visitan, esto con el propósito de brindar asesoría a las familias que habitan en estos lugares para que puedan encontrar soluciones rápidas y concretas ante esta problemática. Además, dijo que se dan a conocer los alcances de la ley que fue aprobada en la materia.

Añadió que algunos de los sitios que se han visitado son El Rodeo y algunos sectores al oriente de la demarcación, toda vez que es en estas zonas donde se ha identificado una presencia considerable de asentamientos humanos irregulares, esto debido al crecimiento demográfico que ha tenido San Juan del Río en las últimas décadas.

“Tenemos algunas reuniones precisamente para dar a conocer los alcances de esta propia ley. Y además, también para conocer cuáles son las condiciones de cada uno de los asentamientos con los cuales estamos teniendo estas reuniones (…). La intención es buscar soluciones, empaparnos de cada uno de los temas y darles de cierta manera asesoría para buscar soluciones en concreto”, comentó en entrevista.

Precisó que algunos asentamientos ubicados en la demarcación no podrán ser regularizados debido a que no cuentan con las normas legales que se requieren para su legalización. En ese sentido, de acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal, los predios ubicados en zonas de riesgo como las orillas de ríos o sobre ductos pertenecientes a Petróleos Mexicanos (Pemex), no pueden ser regularizados bajo ningún esquema.

Asimismo, Garfias Alcántara puntualizó que se reunirá con distintas dependencias estatales y municipales a fin de unificar criterios dentro de los programas que se crean para atender este tema. Señaló que el freno de la regularización se debe a que en algunos casos las personas que habitan en estos sitios no han iniciado los procedimientos legales correspondientes o bien porque otras instancias no han dado respuesta para continuar con el proceso.

“¿Qué encontramos?, pues algunas cuestiones meramente de legalidad, que no se han iniciado procedimientos legales o bien, porque no se ha dado respuesta por parte del Registro Agrario Nacional o existen algunas diferencias en cuanto a limitaciones de predio. Cada caso es muy específico”, apuntó.