Impulsará proyectos a favor de la juventud

Ante el próximo arranque de la siguiente administración pública municipal, que iniciará en el mes de octubre, la ex dirigente del partido Querétaro Independiente en San Juan Del Río y próxima regidora, Itzel Guerrero Soto, afirmó que su prioridad será trabajar por las mujeres y los jóvenes, sin embargo, afirmó que se mantendrá cercana a las necesidades de las y los sanjuanenses.

Explicó que a pesar de que no le corresponderá a ella definir qué Regiduría deberá asumir, afirmó que le gustaría estar en aquella de asuntos de la juventud o bien de la mujer, reiteró que sea cual sea el ámbito de trabajo que le toque cubrir, dará todo de sí y sobre todo se mantendrá cercana a la población, afirmando que el ejemplo que ha dado Juan Camacho, es una guía que tendrá para el inicio de sus actividades.

“Me queda claro que yo no puedo determinar en este momento, cuál es la Regiduría que me tocará asumir, sin embargo, me encantaría poder trabajar por los jóvenes o por la mujer, pero sea cual sea la encomienda que se me asigne, la asumiré con total responsabilidad y poniendo todo el empeño de mi parte, porque quiero servir a los sanjuanenses y quiero generar los cambios necesarios para que todos vivamos mejor”, afirmó.

Itzel Guerrero manifestó que, al ser una mujer joven, tiene mucho interés de colaborar para mejorar las condiciones de este grupo poblacional, afirmando que tiene muchos planes y proyectos relacionados al tema.

Por último, manifestó que si bien el partido Querétaro Independiente se encuentra en una encrucijada, buscando rescatar su registro, la ideología y visión de este partido es la que guiar a su trabajo, por lo que darle respuesta a las peticiones y demandas de los habitantes de San Juan del Río, será siempre una prioridad ineludible.