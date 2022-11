Inauguran aula para estudiantes del ITM

El presidente municipal de Tequisquiapan, Antonio Mejía Lira, inauguró la nueva aula didáctica que se construyó en las instalaciones del Instituto Tecnológico de México campus tequisquiapense ubicado en la cabecera municipal, en la cual se apoyó con material y mano de obra, aplicando una inversión de 316 mil 552 pesos.

En su mensaje el alcalde Toño Mejía, expresó a los estudiantes que son el presente de México, por ello los exhortó a seguir esforzándose para ser cada vez mejores en la educación, con sueños y aspiraciones para que le vaya bien al municipio, a Querétaro y a México.

“En ustedes están fincadas las esperanzas, no solo de sus padres, del gobierno, de los habitantes, que ustedes sean mejores ciudadanos, y es a través de la educación como podrán crecer y cumplir sus objetivos, detrás de cada persona hay un potencial enorme, nosotros como gobierno debemos mejorar las condiciones de vida, con seguridad, empleo, todo lo que estamos haciendo en Tequisquiapan, lo hacemos con el compromiso y el corazón en la mano, para que las nuevas generaciones tengan lo que no tuvieron las generaciones pasadas, no fallemos a lo más importante que tenemos en la vida, que es nuestra familia”.

Destacó que es una institución reconocida a nivel nacional, por ello fue que aplicaron el recurso en la construcción del aula didáctica, porque en los pequeños detalles están las grandes obras; asimismo dijo que se trabaja en la donación de un terreno para que se instale el campus del tecnológico en la zona oriente de Tequisquiapan.

Mientras tanto la directora del plantel y coordinadora de educación presencial a distancia, Mónica Alejandra López Olvera, agradeció al alcalde porque es la primera vez que una administración presta atención a las necesidades de esta institución de nivel superior.

“Me da gusto que ustedes como autoridades, tengan este acercamiento con los jóvenes, ellos buscan una oportunidad de crecimiento y se preparan para el futuro, por eso estamos agradecidos que hayan invertido en esta aula”.

En tanto el alumno Edgar Sánchez Sánchez, a nombre de la institución, agradeció a las autoridades por la obra que se ejecutó en el Tecnológico, “como comunidad del tecnológico nos es grato contar con la construcción de este nuevo salón, ello nos permitirá mejorar nuestras condiciones como estudiantes y para las futuras generaciones, nos construyó un peldaño más para alcanzar nuestras metas y propósitos”.