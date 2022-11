Inauguran mejora de calle Bugambilias en Santa Lucía

Habitantes de la comunidad de Santa Lucía inauguraron la calle Bugambilias, una vialidad que llevaba más de 15 años en malas condiciones y que durante los últimos cuatro meses fue intervenida por pobladores del lugar, quienes consiguieron su rehabilitación y mejora, dio a conocer el delegado municipal de este sitio, Julio Alberto Cortés Lara.

Recordó que los trabajos de rehabilitación iniciaron el 23 de julio pasado y que esto se debió a la iniciativa de los pobladores, especialmente de quienes viven sobre esta calle y que en cada campaña para elección de presidente municipal solicitaban intervención para mejorar las condiciones de dicha vialidad. Detalló que derivado de varias reuniones, los vecinos decidieron organizarse para iniciar con las labores.

“En días pasados se llevó a cabo nuestra inauguración de la calle Bugambilias, que gracias a Dios nos permitió iniciar y concluir este proyecto. La verdad es que estamos muy agradecidos con los vecinos que aportaron con un granito de arena en estos trabajos, ya sea con la mano de obra o llevarnos un taco o un refresco. Estas faenas se llevaron a cabo gracias a que el ejido donó el tepetate y ya nada más de nosotros como parte de delegación apoyamos con el traslado del material”, comentó.

Además, reconoció la ayuda del diputado local, Uriel Garfias Vázquez, quien, dijo, aportó a la comunidad una cantidad de tepetate para la mejora de esta calle, así como las gestiones correspondientes para obtener algunas de las herramientas que se necesitaban.

Sobre la organización de los vecinos para realizar este proyecto, apuntó que con esto se demuestra que el trabajo para mejorar el espacio donde se vive se puede hacer con o sin ayuda del Gobierno Municipal. Expresó que este logro debería de quedar como ejemplo para que los habitantes de las demás comunidades de San Juan del Río se organicen y ejecuten acciones en favor de sus entornos.

“El trabajo se tiene que hacer con apoyo o sin apoyo del Gobierno Municipal. Aquí es un ejemplo para las demás comunidades de que no hay que esperar. Si el Municipio en estos trabajos se une, adelante; pero si por cualquier cosa no se llegara a unir pues bueno, como comunidad debemos de poner el ejemplo de que se concluyen las obras (…). Invitamos a las demás comunidades a que no esperen al Gobierno Municipal, aquí se ve un ejemplo de que sin él o con él se concluyen las obras”, subrayó.

Finalmente, manifestó que dado el resultado de los trabajos realizados, se proyecta que para 2023 vecinos se vuelvan a organizar para rehabilitar otra calle más de la comunidad. Expresó que en esta ocasión se intervendría con empedrado ahogado la vialidad de nombre Hidalgo, la cual se ve afectada en temporada de lluvias.

Llevaba más de 15 años en malas condiciones. /Foto: Cortesía | Delegación Santa Lucía