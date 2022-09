Incrementa desabasto de medicamentos en San Juan

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuenta con el desabasto de decenas de medicamentos en San Juan del Río, generando que ello, los derechohabientes se vean obligados a comprar en farmacias en quebranto de su economía.

Lo anterior se dio a conocer por el presidente de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (Fedessp), Arturo Morales Rodríguez, quien aseguró que una lista conformada por 40 medicamentos, se encuentra colocada en las instalaciones de este espacio para anunciar su inexistencia, afectando a los usuarios.

Aseguró que los derechohabientes más afectados son aquellos que requieren de medicamentos para tratamientos con enfermedades crónico-degenerativas, así como cancerígenas, por tal motivo se han tenido continuas gestiones ante la Delegación de ISSSTE en el estado, a fin de buscar alternativas de apoyo para los usuarios.

Local Sin medicamentos pacientes con problemas renales

“Estamos enfrentando una problemática sobre todo lo que tienen que ver con los servicios del ISSSTE, todos los sindicatos son derechohabientes del ISSSTE y de alguna manera tenemos un problema constante con la falta de medicamentos, falta de médicos y falta de muchas cosas que tenemos en este Instituto y que constantemente estamos en actividades y reuniones de estar hablando con las autoridades del ISSSTE en el estado para poder buscar la forma y ver de qué manera podemos contribuir”.

Refirió que son nueve sindicatos adheridos a esta Federación y la mayoría de los integrantes se han visto afectados por ello, por lo que consideró necesario que haya opciones al respecto para evitar más afectaciones a la economía de los derechohabientes quienes tienen que aportar de su bolsillo para adquirir los medicamentos inexistentes en el Instituto.

“Algunos medicamentos si los compran los derechohabientes cuando hay urgencia y no hay en el Instituto, tenemos el problema de que el médico especialista de odontología no tiene material para hacer los trabajos y tenemos una serie de situaciones que si bien es cierto depende de un presupuesto federal pero obviamente estamos haciendo lo que nos toca para que nuestro Instituto, en San Juan del Río hay una lista en la clínica de 40 medicamentos del esquema básico que no hay”.