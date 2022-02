Incrementan recontagios de Covid en sindicalizados

Suman 324 el número de integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río (SUTSMSJR), que han sido recontagiados de Covid-19 en las últimas semanas a causa de la cuarta ola, aunado a un total de 31 decesos por la misma causa, dio a conocer el secretario de Trabajo y Conflictos, Rafael Camacho Camacho.

Precisó que el repunte de recontagios entre los agremiados comenzó desde diciembre, fecha en la cual fortalecieron sus medidas sanitarias durante el desarrollo de sus labores con pocos resultados, dado que por el momento el 40 por ciento de afiliados se ha visto afectado.

Atribuyó a que el 95 por ciento de los sindicalizados, realizan sus labores de manera cercana a la ciudadanía, por ello, descartó que no se vuelvan a contagiar a pesar de las medidas sanitarias que han adoptado como el uso de cubrebocas, gel antiobacterial y en algunos casos de careta, toda vez que la cuarta ola de contagios por la variante ómicron, aseguró, se ha hecho presente en muchos sectores.

“Nos han estado haciendo pruebas rápidas en el servicio médico, no son seguras y en algunos casos salen negativos, en unos casos el trabajador va a otro laboratorio y sale positivo entonces si no son seguras, a veces los trabajadores tienen que acudir de manera particular para tener certeza de su estado de salud”.

Lamentó que los trabajadores se vean afectados por el virus, ya que la labor que realizan es esencial para el bienestar de los ciudadanos, por ello, se espera en breve haya menos afectaciones, no solo entre este sector, sino entre toda l población.