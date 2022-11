Instan a tener mayor cultura de la denuncia en Los Nogales

Ante algunas incidencias delictivas que se han presentado de manera reciente en la colonia Los Nogales, es necesario realizar las denuncias correspondientes ante la instancia competente, pues solo de esta manera se podrá dar seguimiento a los casos y con ello el castigo a los responsables, afirmó la presidenta de colonos de este lugar, Felicitas Ferrusca Yáñez.

Refirió que la cultura de la denuncia es algo que falta en la colonia que representa, pues en algunas ocasiones los habitantes de este lugar son víctimas de delitos pero optan por no realizar el reporte o la denuncia correspondiente, en muchos de los casos, aseguró, debido al miedo o por el tiempo que conlleva el proceso.

“Realmente la gente no tiene la cultura de la denuncia o de poner el reporte a tiempo. Tenemos varios grupos que denominamos vecinos vigilantes pero no casi no se usan (…). La gente a veces es de ‘me robaron, bueno pues ya ni modo’, cuando no debe de ser así, al contrario deben de hacer la denuncia y los reportes, nos debemos de involucrar como vecinos”, comentó.

Ante esta situación, detalló que se ha trabajado de la mano con el área de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de San Juan del Río, cuyo personal ha visitado la colonia en reiteradas ocasiones para hablar de temas como cultura de la denuncia, escuela para padres, derechos y obligaciones, faltas administrativas, entre otros.

Sin embargo, lamentó que a dichas pláticas acudan pocas personas, lo cual, aseveró, demuestra una falta de interés. Puntualizó que asistir a reuniones como las que organiza el área de Prevención del Delito en necesario pues a través de ella se participa de manera directa en beneficio del entorno donde se habita. Además, apuntó, se brinda la necesaria para disminuir algunas conductas de riesgo.

“Las pláticas de prevención del delito es más que nada para informarnos, para darnos ideas entre todos y tener mayor comunicación para estar bien en la colonia, pero si nada más asisten cinco o seis vecinos, a veces no te sirve de mucho”, subrayó.

Detalló que si bien se han registrado pocas incidencias delictivas en la colonia, es necesario que los afectados denuncien los hechos pues a través de esta acción el caso quedará registrado en un documento formal, lo que a su vez permitirá que los entes responsables actúen para impartir justicia.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ha hecho un llamado a la ciudadanía para que realicen los reportes correspondientes en caso de ser víctima de algún delito o de ser testigos de una actividad sospechosa, para ello está habilitada la línea de emergencia 9-1-1 o el número para la denuncia anónima 089.