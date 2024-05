Heces proliferan en calles y avenidas

Vecinos de diferentes calles de la zona centro del municipio de San Juan del río, dieron a conocer su molestia luego de que se percataron de la recurrencia que existe por la proliferación de heces fecales de perros, factor que afecta principalmente a quienes sufren alguna discapacidad, adultos mayores y niños.

Y es que revelaron que encima de que hay algunas banquetas que no están habilitadas para la movilidad de quienes necesitan transitar con andaderas silla de ruedas o bastón, ahora también se ha convertido en un obstáculo más la sociedad que dejan las mascotas, algunas que son callejeras y otras en las que sus dueños no recogen los desechos.

Tal es el caso del señor Martin, quien a sus 68 años debe usar bordón por una complicación que tiene en la rodilla, y puntualizo que calles como Mariano Jiménez, 2 de Abril, andador Pino Suárez y en la colonia El Riel, se ha visto una notable incidencia.

"A mí me consta que son mascotas que sí tienen dueños, de hecho, a algunos los conozco y les he dicho que no es posible que saquen a que hagan sus necesidades a la calle. Yo pienso que por ahí se empieza la educación, ¿a quién le echan la culpa?, ¿al gobierno? eso es ser cochinos y no tener responsabilidad".

Comentó que aún hay gente que saca a sus mascotas a que defequen en la vía pública, que no recogen la suciedad, y que en varias ocasiones él ha pisado, esto porque además le falla la vista.

"Luego me vienen a traer a mis nietos, y cada ratito les toca pisar a pesar de que mis hijas, cuando llegan a venir barren el frente de la casa y sin mentirle la mayoría es sociedad de perros y claro que ellos no tienen la culpa".

En la colonia El Riel, los vecinos aseguran que los niños son quienes se han percatado de esta proliferación, toda vez que les toca ser víctimas de ello, al pisar las heces, y ante ello llamaron a que quien se percate pueda colaborar recogiendo la suciedad evitando afectaciones.