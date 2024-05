Promueven tenencia responsable de mascotas

Desde su fundación, “Huellitas felices de Huichapan” ha promovido la tenencia responsable de mascotas, esto como un elemento para generar una conciencia en la población sobre el cuidado y bienestar de estos seres vivos, dio a conocer la defensora de los derechos de los animales y fundadora de este sitio ubicado en este Pueblo Mágico, Iris Kristal Rodríguez Camacho.

Refirió que la tenencia responsable de mascotas es el primer paso para prevenir el maltrato y crueldad animal. Señaló que a pesar de que se ha avanzado el tema de los derechos de estos seres vivos, aún es necesario generar una conciencia entre la población para formar dueños comprometidos con el cuidado y bienestar de animales que han hecho parte de sus familias.

Destacó que una de las primeras acciones de una tenencia responsable es la esterilización, señalando que todas las familias que tienen como mascotas a gatos o perros deben de someter a sus ejemplares a esta intervención.

Indicó que la principal causa de la proliferación de perros callejeros es la no esterilización de los animales, por lo cual dijo que es necesario adoptar esta medida para evitar más perros o gatos en las calles, lo que a su vez atacaría este problema de salud pública que actualmente se tiene en casi todo el país.

“Yo invito a toda la gente, a toda la población en general, a que nos convirtamos en un dueño responsable. La esterilización es algo muy fundamental cuando tienen algún animalito porque, imagínate, no quieres tener responsabilidades y el no esterilizar te crea muchos problemas porque puedes dejar que tu perrito o gatito tenga una camada y ya después no sabes ni en donde acomodarlos”, comentó.

Asimismo, dijo que otra de las acciones que se deben de adoptar es llevar a las mascotas al veterinario de acuerdo a los periodos que correspondan. Señaló que el bienestar animal también implica mantener un cuidado en la salud de los ejemplares que están en casa, especialmente cuando son cachorros, periodo en el que deben de tener todas sus vacunas para prevenir enfermedades que pueden llegar a ser mortales.

Finalmente, puntualizó que los integrantes de este refugio mantienen labores diarias en el rescate, cuidado y protección animal. Recordó que “Huellitas felices de Huichapan” fue abierto el 11 de septiembre de 2022 con el fin de resguardar y proteger animales que viven en situación de calle o han sido abandonados.