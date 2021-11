La Rueda fue olvidada tras las promesas

A poco más de un mes de las inundaciones que sacudieron a La Rueda, habitantes se quejan de la falta de apoyo por parte de los gobiernos municipal y estatal que ya han acudido en varias ocasiones, pero de quienes afirman que no han recibido el respaldo prometido, aunado a que señalan que los seguros por pago predial no han resultado efectivos.

“Estamos cansados que cada que nos vemos afectados los gobiernos no nos responden, primero dicen una cosa y luego otra. Queremos nos soluciones los pagos del seguro” es el llamado que hacen los habitantes.

Ante esto los vecinos han seguido los procedimientos de las tarjetas entregadas referente a un seguro de vivienda que se tiene por el pago oportuno del impuesto predial en el municipio de San Juan del Río, refieren los habitantes que a la fecha no les han entregado los recursos correspondientes.

“Nosotros estamos un poco inquietos por que queremos los dineros, de los cinco mil pesos o treinta que prometieron, no se ha visto nada, al parecer todo esto es un engaño. Vinieron e hicieron un censo, cuál censo, solo a algunos, porque les aseguro que hay más vecinos, que ni se les censó y ni se les tomó en cuenta, ni nada. Nomás vinieron a sacarse la foto para los periódicos” expresó María Clemencia García, habitante del lugar.

Alfredo Domínguez refiere que ha llamado a la secretaría de Desarrollo Social y no ha recibido respuesta, y señala que ni los teléfonos responden. “Hasta parece que somos una burla para ellos, yo perdí mi trabajo, mi casa quedó muy afectada, perdí estufa, refrigerador, las camas, una sala, bueno… Sigo esperando me llamen o me digan algo para poder recibir el apoyo. La verdad estamos desesperados porque perdimos todo lo que con tanto trabajo y esfuerzo conseguí”.