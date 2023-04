Listos los balnearios de Tequisquiapan 

El municipio de Tequisquiapan contará con varios lugares para las actividades acuáticas en este periodo vacacional de Semana Santa, debido a que renovaron sus programas internos de protección civil con anticipación.

Así lo refirió el titular de la dirección de Protección Civil del municipio, Héctor Carbajal Peraza, quien aseguró que son cinco balnearios los que abrirán sus puertas en este periodo vacacional, todos cuentan con las revisiones, inspecciones y requerimientos para operar, entre ellos; ambulancias, equipo de salvavidas, extintores, contratos a la vista de los usuarios, entre otros más, para garantizar un buen servicio.

Local Revisarán operatividad en balnearios para garantizar higiene

“Vamos a estar trabajando con revisiones a balnearios, ya hemos girado oficios dando recomendaciones e indicaciones de que estén al pendiente con los servicios, salvavidas, ambulancias, contratos que deben exhibir, para generar condiciones de seguridad y confianza de las personas que están llegando a lugares seguros”.

El funcionario comentó que con anticipación se llevaron a cabo reuniones con los representantes de estos lugares de esparcimiento social, con la finalidad de garantizar un saldo blanco al término del periodo vacacional, para ello, los prestadores de servicios así como demás corporaciones de emergencia se han sumado a fin de tener buenos resultados.

“En Semana Santa tenemos un aforo de las personas que visitan Tequisquiapan y hemos estado informando ya de algunas recomendaciones, sobre todo por el tema del clima que se está presentando muy caliente, hemos llegado a los 32 grados centígrados al día, y les estamos recomendando que se mantengan hidratados, que no se expongan al sol que usen sombrero, gorra, sombrilla, ropa ligera, que estén en la sombra que no se expongan si no es necesario”, indicó.

Finalmente dijo que los elementos de esta institución coordinadamente con más de otras dependencias, estarán realizando recorridos de supervisión y vigilancia para garantizar que haya un buen servicio para todos los visitantes en este periodo vacacional al Pueblo Mágico.