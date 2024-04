Sin reportes  de robo en Paso de Mata

En lo que va del año, no se ha registrado ningún reporte de robo que atente contra el patrimonio de las familias que viven al interior de la comunidad de Paso de Mata, en San Juan del Río. Si bien existes algunas incidencias, estos son de menor grado, lo que refleja el buen estado de seguridad que se vive en la localidad, afirmó la autoridad auxiliar de este sitio, Oscar Martínez Gachuzo.

Señaló que la Delegación Municipal no tiene registro de delitos que afecten el patrimonio de los vecinos de esta comunidad ubicada en la zona oriente de San Juan del Río. Sin embargo, aseguró que los reportes que más se llevan a cabo son por personas que consumen bebidas alcohólicas en la vía pública, situación que ocurre de manera recurrente durante los fines de semana.

“En la comunidad no hemos tenido ningún reporte de robo. Entonces, por ese lado, ha estado tranquilo. No pasa de que tengamos reportes por gente que está tomando alcohol en la vía pública y escandalizando, pero esto no es de diario, ocurre principalmente durante los fines de semana. De ahí en fuera, las cosas han estado tranquilas en la comunidad”, comentó.

Aseveró que en ocasiones reciben reportes por altercados que ocurren en la vía pública, detallando que en la mayoría de las ocasiones estos se derivan por el consumo de bebidas embriagantes en estos espacios. Afirmó que se trata de conatos de bronca, las cuales son disueltos de manera inmediata, sin poner el riesgo de los vecinos y personas que transitan por los lugares.

Añadió que, en este y otros casos, los reportes que son hechos por la población de la comunidad se canalizan a la instancia correspondiente, como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a fin de que les den seguimiento a los hechos y los elementos de dicha corporación actúen conforme a los reglamentos, normas y leyes establecidas.

“Somos una comunidad tranquila. De repente surgen por ahí algunos altercados con la gente que está tomando, pero no pasa de los dimes y diretes. O sea, no hemos tenido riñas grandes ni nada de eso, solo esos casos. Los vecinos nos reportan que están tomando en la vía pública, que están escandalizando y pues nosotros canalizamos el reporte, eso es lo que nos reportan de manera más frecuente, sobre todo en los fines de semana”, apuntó.

Finalmente, expresó que se han generado diversas actividades y eventos al interior de Paso de Mata, a fin de regenerar el tejido social y crear una sana convivencia entre vecinos.