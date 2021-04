Llaman a habitantes de la Estancia a evitar contagios

Asegurando que el alto índice de contagios por Covid-19 que se registraron entre habitantes de La Estancia durante enero ha dejado claro que es fundamental respetar las medidas de prevención dictadas por las autoridades sanitarias, el delegado de dicha comunidad, Armando Alegría Feregrino, señaló que hoy existe menor riesgo de aglomeraciones por Semana Santa, no obstante, seguirán invitando a las personas a no realizar eventos masivos.

Destacó que en La Estancia, las personas ya han entendido que las restricciones sanitarias no son un escenario de imposición de parte de las autoridades en la materia, sino que se trata de una medida de protección por su bien y para evitar muertes, razón por la que reiteró que se tiene una buena perspectiva de distanciamiento social a pesar de la Semana Santa.

“Aquí la verdad nos fue mal con el tema de la pandemia y por ello la gente ya ha empezado a cuidarse, no obstante debemos hacer el llamado a respetar las medidas de distanciamiento social, además en la parroquia se hacían las tres caídas y eso, y la verdad si se congregaba la gente, por eso ahorita no se programó nada, precisamente para no motivar las aglomeraciones” aseveró.

Dijo además que desde la delegación, siempre se han mantenido al tanto de esta situación para llamar a la gente a respetar y en ello también aseguró que será importante el trabajo conjunto con las autoridades en la materia, para recalcar que habrá vigilancia y evitar cualquier posible acto de desacato.

Y es que aseveró que aunado al riesgo por aglomeraciones por fiestas religiosas, se tienen las palapas a las que acuden personas ajenas a la comunidad, mismas que no necesariamente acatan medidas, hecho por el que si deberá haber supervisión en la zona.

Por último destacó que en La estancia se continuará el llamado a respetar las disposiciones sanitarias para evitar contagios de Covid-19, no obstante el delegado de la comunidad aseguró que tras el repunte de enfermos en el mes de enero, las personas están consientes de que el riesgo es real y por ello respetarán.