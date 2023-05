Llaman a pensionados a solicitar los ahorros de Infonavit

Las personas que se pensionaron y cuentan con dinero ahorrado en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), pueden solicitar su devolución a través de la plataforma virtual de la institución.

A través de un comunicado, el Instituto informó que este trámite se puede hacer de forma rápida y gratuita desde Mi Cuenta Infonavit, pues no existe un plazo máximo para solicitarlo, así que el dinero no se pierde y está seguro.

Local ¿Cómo adquirir un terreno con crédito Infonavit?

“Desde que iniciaste tu vida laboral y tuviste acceso a la seguridad social, cada una de las empresas para las que trabajaste aportó el equivalente al 5% de tu salario a tu Subcuenta de Vivienda, por lo que dinero se fue acumulando, generó rendimientos y te permite sacar un crédito; pero si no solicitaste un financiamiento o terminaste de pagar tu crédito y tienes saldo en tu Subcuenta de Vivienda, puedes solicitar su devolución ahora que ya te pensionaste”.

Se detalló que no existe un tiempo máximo para pedir la devolución de dichos ahorros, así que las personas pueden tener la tranquilidad de que ese dinero no se perderá; sin embargo, es importante que se solicite tu devolución en cuanto obtengas tu resolución de pensión, por lo que si en un periodo de 9 años las personas no han solicitado la devolución de su dinero, el Instituto les enviará por correo electrónico un aviso para informarte de la situación, así como los requisitos y canales de atención para hacerlo.

“Por ello, es importante que tus datos de contacto estén correctos y actualizados en Mi Cuenta Infonavit, cuánto ahorro tienes en tu subcuenta de vivienda, para saberlo, sigue los siguientes pasos: entra a Mi Cuenta Infonavit con tu Número de Seguridad Social (NSS) y contraseña, o si no estás registrado puedes darte de alta en la opción de crear una cuenta y capturar los datos que te solicitan”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Se informó que, mediante este tipo de trámites, las personas podrán conocer detalladamente de sus ahorros y tendrás claridad de cuánto dinero tienes en el Infonavit, es por ello, que la institución, exhortó a la ciudadanía no solicitar en dado caso su ahorro que tiene en caso de estar pensionado”.