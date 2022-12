Llevarán exposición contra la violencia a comunidades

A partir de 2023, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) de Pedro Escobedo llevará a las 24 comunidades que conforman la demarcación la exposición “Retratando lo invisible”, una serie de fotografías que muestran los cinco tipos de violencia más comunes a los que se enfrentan las mujeres, dio a conocer la directora de este dependencia, Ana Laura Ramírez Vázquez.

Refirió que esta exposición se inauguró en noviembre pasado, dentro de las actividades conmemorativas al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. Añadió que actualmente se encuentra en el Auditorio Municipal de Pedro Escobedo y permanecerá ahí hasta la segunda semana de diciembre, para entonces prepararla e iniciar con el recorrido por las distintas comunidades.

Detalló que esta exposición muestra los cinco tipos de violencia de los que son víctimas las mujeres, las cuales están clasificadas en violencia económica, física, patrimonial, sexual y emocional. Aseguró que la idea de llevar esta exposición a comunidades responde a que en muchas de las ocasiones es dentro de estos entornos donde hay más represión y no se reconocen estos actos violentos contra el sector femenino.

Local Capacitación para emprendedoras será anual

“Nos habla de los cinco tipos de violencia, sabemos que las fotos son complicadas en el sentido de que no es bonito ver a alguien golpeado o no es bonito ver a alguien en una situación mala (…). Aquí la intención es que en nuestras comunidades a veces no reconocemos los tipos de violencia o creemos que únicamente los golpes son tipos de violencia y es lo que decimos, no únicamente los golpes son violencia, sino hay otros tipos de violencia”, comentó.

En ese sentido, puntualizó que el objetivo principal que sigue esta exposición es que las mujeres de Pedro Escobedo reconozcan e identifiquen los escenarios y las acciones que las violentan y a partir de entonces, dijo, este sector comience a solicitar la ayuda adecuada para que las mujeres agredidas sean canalizadas a las instancias correspondientes.

Asimismo, apuntó que el recorrido de esta exposición fotográfica iniciará en las comunidades con mayor población de Pedro Escobedo, como La Lira, El Sauz, San Clemente. Explicó que esta decisión se tomó toda vez que en dichas comunidades se han registrado los mayores índices de violencia contra las mujeres, de manera que estas localidades, aseveró, se han catalogado como puntos rojos para las mujeres.

“Ante todo es poder compartir y visibilizar este tema que vivimos a diario. Sabes que tres de cada cinco mujeres reciben algún tipo de violencia, entonces tenemos que saber identificarlas (…). Vamos a empezar por las comunidades más grandes y que son las que tenemos en puntos rojos, donde tenemos más el índice de violencia”, concluyó.