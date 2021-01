Lourdes Sánchez se baja de la contienda

Lourdes Sánchez Vázquez, quien el pasado domingo se pre registró como aspirante para el VII Distrito por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se bajó de la contienda este miércoles, tras argumentar que esto se debió a cuestiones personales y de salud.

A través de sus redes sociales oficiales, la también regidora de la fracción del tricolor en el Cabildo de San Juan del Río, destacó la oportunidad y confianza que le brindó su instituto político al tomarla en cuenta para este cargo, que, aunque sus trámites estaban en análisis, era la única que había levantado la mano por esta región.

Local Estoy lista para el gran reto: Abigail Arredondo

“Por cuestiones personales y de salud he decidido no continuar con mi registro a la candidatura por la diputación local del distrito ocho. Agradezco la oportunidad y la confianza que me brindó mi partido el Revolucionario Institucional, y a todos los que de una u otra forma me expresaron su apoyo”, sostuvo.

En la parte final del mensaje, indicó que les desea un buen resultado a sus compañeros que representarán al PRI en los diferentes cargos de elección popular el próximo 6 de junio.

Por otraparte, José Luz García Orta, quien de igual manera se pre registró para el IX Distrito, este jueves dio a conocer también mediante plataformas virtuales que el consejo de asuntos electorales le emitió un dictamen que también lo dejó fuera.

“El dictamen no nos favorece para el IX Distrito, lo tomamos con madurez y responsabilidad, nos dicen que quedamos fuera porque no logramos acreditar la militancia en el partido, existen varios recursos para apelar, pero no le veo el caso”, aseguró.