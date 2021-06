Magisterio se alista para volver a las aulas

El coordinador de la región IV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 24, Perfecto López Jiménez dio a conocer que el magisterio actuará de manera coordinada y en apoyo de las autoridades educativas y de salud para el regreso a clases presenciales.

En el caso del estado, afirmó que el gremio magisterial, se mantienen estrechamente coordinado con el Comité Técnico de Salud, Secretaría de Educación y USEBEQ, con la finalidad de atender debidamente el regreso a clases presenciales en el nivel preescolar, primaria y secundaria cuando así lo permitan las condiciones de la pandemia Covid-19.

Local Seseq evalúa retorno a clases

Dijo que el regreso a clases se dará de manera diferente a los anteriores que se han tenido en el estado, ya que para ello será obligatorio usar el cubrebocas, sana distancia y gel antibacterial, independientemente del comportamiento favorable que tenga la emergencia sanitaria, ya que por seguridad sanitaria, serán básicos para volver a las aulas.

Descartó que en las pocas semanas que restan del ciclo escolar 2020-2021 se dé un regreso a clases presenciales, ya que una de las coincidencias del magisterio así como autoridades de salud y educativas, es precisamente considerar dicha decisión cuando el grueso de la población se encuentre vacunada contra el virus para reducir los riesgos de contagios.

“Por el momento en Querétaro no habrá clases presenciales hasta que lo autorice sector salud, Gobierno del Estado a través de USEBEQ, hasta el momento no hay las condiciones, hay que esperar porque falta mucha gente de vacunar y lo que se ha logrado hasta ahorita, pues estaría en riesgo, por eso esperaremos a que nos indiquen cuando regresar, no hemos promovido nada hasta que no haya una declaratoria de USEBEQ”.