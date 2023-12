Mantienen advertencia a ladrones en El Mirador

A más de un mes de haberse organizado para resguardar la comunidad, pobladores de El Mirador, en San Juan del Río, mantienen colocadas lonas donde se advierte a ladrones que serán linchados si son descubiertos cometiendo algún delito al interior de la localidad, afirmaron vecinos de este sitio, quienes solicitaron mantener en reserva sus identidades por temor a represalias.

Aseguraron que esta medida se tomó luego de la ola de asaltos a transeúntes y robos a casa-habitación que se desató en los meses anteriores, así como la poca presencia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en esta localidad. Sostuvieron que derivado de estas situaciones, habitantes de la comunidad decidieron organizarse y crear un grupo de “Vecinos vigilantes”.

Además, señalaron que colocaron lonas en varios puntos de la localidad donde se advierte a delincuentes de ser linchados si son sorprendidos cometiendo algún delito que ponga en riesgo la integridad física o el patrimonio de los vecinos de este lugar.

“Ahorita, la comunidad ha tomado la decisión de seguir advirtiendo a los delincuentes de que, si llega a agarrar a uno de ellos, lo vamos a linchar. Y esto va en serio porque ya nos cansamos de que la inseguridad afecte a nuestras familias. Hemos colocado varias lonas en la comunidad, en ellas, pues hacemos esta advertencia, ya no queremos más inseguridad y por eso tomamos esta decisión”, comentó un lugareño.

Indicaron que la lona más reciente se colocó a sobre el camino de acceso a la comunidad, esto con la finalidad de que las personas que ingresan a ella conozcan sobre las determinaciones que han tomado los habitantes. Resaltaron que los otros mensajes se han puesto en diversos puntos al interior de El Mirador, ya sea en paredes de comercios o en casas de algunos vecinos.

Asimismo, aseveraron que a partir de la colocación de estas lonas, los robos a casa-habitación han registrado una ligera disminución. No obstante, aseguraron, con las incidencias de asaltos a transeúntes no se ha tenido la misma suerte, pues casi diario registra al menos un caso de este tipo. Agregaron que continúan solicitando apoyo de la SSPM, pero no ha habido respuesta positiva al respecto.

“Los robos sí han disminuido un poco, pero los asaltos siguen al día y la Secretaría de Seguridad sigue igual, llega horas tarde o simplemente no llega. En la comunidad instalaron unas cámaras, pero nosotros nos preguntamos para qué, porque ni así pueden llegar cuando uno les marca para pedirles ayuda. No sabemos si funcionen o no, ninguna autoridad se ha acercado a nosotros para explicarnos que sucede con eso”, refirió una vecina de este lugar.